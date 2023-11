Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag formiddag la Norges Bank frem sin kvartalsvise forventningsundersøkelse, der økonomer næringslivsledere, partene i arbeidslivet og husholdninger svarer på spørsmål om forventninger til norsk økonomi – blant annet om pris- og lønnsvekst.

I den ferske rapporten blir det klart at forventningene til prisveksten nedjusteres betydelig fra forrige kvartal:

Økonomene venter en inflasjon på 3,9 prosent om 12 måneder, ned 0,7 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

Partene i arbeidslivet venter en inflasjon på 4,3 prosent, ned 0,6 prosentpoeng.

Næringslivslederne venter en prisvekst på 4,7 prosent, ned 1,1 prosentpoeng.

Husholdningene venter en prisvekst på 3,3 prosent, ned ett prosentpoeng.

Årets siste forventningsundersøkelse fra sentralbanken kommer etter at resultatene fra undersøkelsen i tredje kvartal viste en oppjustering i forventningene om prisvekst et år frem i tid, fra både økonomer, partene i arbeidslivet og blant næringslivsledere.

Veldig godt nytt

For lønnsveksten justeres også forventningene ned rund baut. Økonomene venter en gjennomsnittlig lønnsvekst for inneværende år på 5,1 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

Partene i arbeidslivet har samme forventning til lønnsveksten som økonomene, men for denne gruppen er nedjusteringen på 0,5 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

For næringslivslederne og husholdningene ventes det en lønnsvekst på 4,6 og tre prosent, ned henholdsvis 0,6 prosentpoeng og 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets kaller undersøkelsen veldig godt nytt.

– Både pris- og lønnsforventninger blant partene i arbeidslivet er dempet. Sentralbanken venter en lønnsvekst på 5,2 prosent neste år, mens partene i arbeidslivet venter 4,5 prosent – godt under Norges Banks prognose. Det demper presset mot sentralbanken, skriver hun i en kommentar.

Reallønnsveksten, altså lønnsvekst justert for inflasjon, ventes av økonomene å bli på 0,2 prosent for inneværende år. Partene i arbeidslivet venter på sin side en reallønnsvekst på 0,6 prosent i 2023, opp 0,5 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

Bekymret for lønnsveksten

Forventningsundersøkelsen for fjerde kvartal kommer en knapp måned før Norges Bank legger frem den siste rentebeslutningen for året, der det i stor grad er ventet at sentralbanken vil heve renten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent.

Før den tid kommer også inflasjonstall for november og årets siste Regionalt Nettverk-rapport.

Sentralbanken har vært bekymret for at lønnsveksten er blitt en viktigere driver av prisveksten i norsk økonomi, og det er derfor oppløftende at dagens undersøkelse viser avtagende forventninger til både lønns- og prisvekst, sier Midtgaard.

– I tillegg holder vekstsignalene seg uendret, og når vi ser forventet netto sysselsettingsplaner og lønnsomhet under ett, er ikke det noe som varsler et bråere negativt omslag. Et drømmescenario med andre ord, sier seniorøkonomen.

DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal skriver i en kommentar at undersøkelsen indikerer at tiltroen til inflasjonsstyringen er bedret.

– En tolkning kan være at Norges Bank har lykkes med å stoppe stigende forventninger til inflasjonen. Samtidig kan inflasjonsfallet i september ha påvirket resultatene, i og med at undersøkelsen ble gjennomført etter at disse tallene ble sluppet, skriver Aamdal, som legger til at han ikke tror sentralbanken vil legge mye vekt på undersøkelsen når årets siste rentebeslutning skal avgjøres.