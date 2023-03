Artikkelen fortsetter under annonsen

I ukene som ledet frem mot Norges Banks helt ventede renteøkning torsdag formiddag hadde det utspilt seg et drama i finansmarkedene som nesten ikke er blitt sett siden krisen for 15 år siden.

Da nisjebanken Silicon Valley Bank tilsynelatende ut av det blå havnet i en akutt likviditetsskvis, gikk det panikkangst gjennom markedet. Banken ble nødt til å selge unna statsobligasjoner til fast rente med store tap for å dekke plutselige uttak. Det fikk flere til å spørre seg: hva om også andre banker sitter på store urealiserte tap på sine obligasjonsporteføljer?

– Den uroen vi har fulgt nøye med på de siste ukene skyldes problemer som har oppstått i enkelte banker i USA og Sveits, der myndigheter har tatt grep. Med utgangspunktet at vi har solide og lønnsomme norske banker, som er godt rustet til å tåle markedsuro og økte tap, så legger ikke vi til grunn at vi får en vesentlig innstramning i de finansielle forholdene, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til DN.

Fulgte etter ECB og Fed

Bekymringene skulle etter hvert også spre seg til Europa, nærmere bestemt Sveits. Den skandalerammede storbanken Credit Suisse opplevde en plutselig kundeflukt og et kraftig fall på børs, før det søndag i forrige uke ble klart at banken kjøpes av rivalen UBS etter en inngripen fra landets myndigheter og sentralbank.

Myndighetene kom også på banen i USA, der både Signature Bank og Silicon Valley Bank ble satt under offentlig administrasjon. Samtidig gikk offentlige tjenestepersoner i landet ut og sa at det skulle gjøres ytterligere arbeid for å sikre innskudd hos andre mindre banker.

Med dette bakteppet var det dermed knyttet stor spenning til hvordan sentralbankene ville reagere. Kom man til å se gjennom et par uker med markedsuro og fortsette rentehevingene i kampen mot stadig høy inflasjon, eller ville man sette renteinnstramningens på pause for å gi bankene pusterom?

Fasiten ble en dobbel renteheving fra Den europeiske sentralbanken (ECB) i forrige uke og en økning på 0,25 prosentpoeng fra Federal Reserve (Fed), den amerikanske sentralbanken, onsdag kveld norsk tid. Torsdag formiddag fulgte altså Norges Bank etter, også med en økning på 0,25 prosentpoeng og en oppjustering av den anslåtte rentetoppen til 3,6 prosent i løpet av sommeren.

– Det er stor usikkerhet rundt den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi tror nå setter vi styringsrenten videre opp i mai, sa sentralbanksjefen på pressekonferansen torsdag formiddag.

Bekymringsfullt

Wolden Bache understreker at det er vanskelig å skulle ha spådd det som har skjedd de siste ukene, på spørsmål om hun er overrasket over markedseffekten av at en regionsbank i California gikk under.

– Det understreker nettopp det vi alltid må være forberedt på, nemlig at det uventede kan skje. Det må bankene være forberedt på og ha tilstrekkelige midler for å unngå at tilliten svikter.

– Du er ikke bekymret for tilstanden i norske banker?

– Det er bekymringsfullt at store banker i USA og Sveits mister tillit. Det illustrerer viktigheten av at bankene har tilstrekkelig kapital og likviditet, i tillegg til å drive god risikostyring. De norske bankene er underlagt strengere krav til kapital og likviditet enn de amerikanske bankene som opplevde innskuddsflukt og vi mener de er godt rustet, sier Wolden Bache.

Den svake kronen

Et stadig hetere tema i forbindelse med rentesettingen fra Norges Bank den siste tiden har vært den svake kronen, som har svekket seg betydelig mot våre handelspartnere.

Flere har ment sentralbanken mer aktivt må komme på banen for å bidra til en styrking av valutaen, særlig også sett i lys av det importerte inflasjonspresset.

– Vi bygger våre anslag på at kronen vil styrke seg noe. Blant annet fordi vi ser den svekkelsen den siste tiden i sammenheng med den uroen vi har hatt i finansmarkedene. Vi legger til grunn at det etter hvert vil avta, sier Wolden Bache.

Hun understreker at det er stor usikkerhet knyttet til kronekursutviklingen, og sier at dersom kronen blir enda svakere enn sentralbankens anslag, så kan det isolert sett tale for høyere renter for å få inflasjonen ned.

– Er det en «smertegrense» for hvor svak kronen kan bli før dere føler at noe mer aktivt må gjøres?

– Vi har ikke noe mål på kronekursen. Vi har et mål om å sørge for at inflasjonen skal være på to prosent over tid og for å nå det målet bruker vi styringsrenten, sier sentralbanksjefen.