Norges Bank øker kronesalget til 1,1 milliarder per dag i september.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets ventet på forhånd at Norges Bank ville holde kronesalget uendret på én milliard kroner per dag i september, det samme ventet meglerhuset SEB.

Rente- og valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets sier at det virker som dagens tall er nivået kronesalget vil ligge på fremover.

– Det lå veldig tett på forventningene, men en økning innebærer at man tenker at det ikke blir noen reduksjon fremover, sier Knudsen. Han legger til at kronesalget står til dagens olje- og gasspriser, og behovet energibransjen har for valuta.

Venter svakere kronekurs

I august lå kronesalget på én milliard kroner per dag. Kronekursen har tidligere reagert relativt kraftig når sentralbanken har annonsert sine valutatransaksjoner. Knudsen peker på at umiddelbart etter Norges Bank la frem valutatransaksjonen, svekket kronekursen seg.

– Det viser at det lå en forventning om at markedet ventet at kronesalget skulle holde seg uendret, eller være lavere, sier Knudsen.

Klokken 10.45 koster én dollar 10,64 kroner og én euro koster 11,58 kroner. Knudsen legger til at kronen har holdt seg stabil den siste tiden, etter en periode i vår med store svingninger og fall.

– Jeg tror at kronen har gått inn i avventende fase. Fremover vil blant annet viktige tall fra USA sette tonen, samtidig vil arbeidsmarkedet her hjemme og inflasjonstallene være viktig, legger Knudsen til.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets skriver i en oppdatering at økningen i kronesalget ikke er gode nyheter for kronen.

– Høyere kronesalg peker på at det vil bli svakere kronekurs fremover. Det er ikke gitt at kronen vil svekkes på grunn av høyere kronesalg, men fra et psykologisk perspektiv er det ikke gode nyheter, sier Cekov.

Han peker på at utenlandske investorer i forkant ønsket at kronesalget skulle falle ytterligere, og at resultatet av dagens kunngjøring trolig vil prege krone-optimismen. Det kan resultere i et fornyet ønske om å «shorte» kronen, ifølge Cekov.

– Vi tror derfor at kronen vil forbli svak de neste månedene, og at den kan svekke seg ytterligere, sier Cekov.

Da kronen svekket seg til rekordlave nivåer i vår, ble kronesalgene trukket frem som grunn til hvorfor den norske valutaen har svekket seg betydelig mot flere av våre handelspartnere de siste månedene av noen. Særlig mot dollar og euro var svekkelsen markant.

Før torsdagens nyhet fra Norges Bank kostet en amerikansk dollar 10,62 kroner og for en euro måtte man ut med 11,56 kroner.

Toppet i oktober

Den norske stat får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Gjennom sommeren 2022 lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag i juni, juli og august, før kronesalget ble økt til 3,5 milliarder i september som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober.