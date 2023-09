Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank øker kronesalget til 1,2 milliarder kroner per dag i oktober.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets ventet på forhånd at Norges Bank ville holde kronesalget uendret på 1,1 milliarder kroner per dag i oktober, mens økonomene i Nordea ventet en økning på 200–300 millioner kroner per dag.

Kronen skal ikke tilbake på nitallet

Valuta- og rentestrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken tror Norges Bank vil fortsette å selge kroner for rundt 1,2 milliarder kroner fremover.

– Jeg legger til grunn at dette vil være nivået på kronesalget fremover, men det er forhold man må se nærmere på etter det kommende statsbudsjettet legges frem, sier Knudsen, og viser til at regjeringen legger frem statsbudsjettet for neste år i slutten av neste uke.

Kronekursen styrket seg både mot euroen og dollaren i timene før meldingen fra Norges Bank. Like etter klokken 10.00 kostet én euro 11,27 kroner og én amerikansk dollar kostet 10,63 kroner.

Bare den siste uken har kronen styrket seg over 20 øre mot euroen. Knudsen tror at kronen vil fortsette å styrke seg på lang sikt, men et viktig premiss er hva som skjer med dollaren.

– Vi må ha en svakere dollar for at valuta som den norske kronen skal styrke seg. I dag er dollaren den foretrukne valutaen, det virker som at markedet tenker at dollaren vil gå best i tiden fremover og at flere holder på dollaren som en form for forsiktighet, sier Knudsen.

Han tror at euroen på lang sikt vil koste 10,7 kroner, når rente- og inflasjonsfrykten ikke lengre er like sterk.

– Vi skal ikke tilbake til nitallet, men ligge høyt på titallet, sier valutastrategen.

Topp i fjor

Den norske staten får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Gjennom sommeren 2022 lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag, før det ble økt til 3,5 milliarder i september i fjor som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober i fjor.

