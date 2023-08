Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til fire prosent.

Det ble klart torsdag formiddag, da sentralbanken la frem sin ferske rentebeslutning. Sammen med beslutningen kom også beskjeden om at renten sannsynligvis settes ytterligere opp i september.

– Mange spør om vi ikke snart er ferdig med å sette opp renten. Vi har kommet et langt stykke på vei, men vi tror renten må ytterligere noe opp for å få prisveksten ned, sa Ida Wolden Bache på pressekonferansen fra Arendalsuka.

Hevingen er den tolvte siden den pengepolitiske innstrammingen startet høsten 2021. Styringsrenten er stadig på sitt høyeste nivå siden 2008, da toppen ble nådd på 5,75 prosent.

Dagens møte er et såkalt mellommøte, som betyr at det ikke foreligger nye prognoser eller ny rentebane fra sentralbanken. På forhånd trodde samtlige syv økonomer spurt av TDN Direkt at det ville bli en økning på 0,25 prosentpoeng på dagens rentemøte.

Kan bli nødvendig med høyre rente

Sentralbanken skriver i meldingen at den økonomiske utviklingen i Norge har vært omtrent som ventet sett over ett siden den forrige pengepolitiske rapporten.

«Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta. Konsumprisveksten har avtatt noe, men den er fortsatt høy og klart over målet», heter det.

Den pengepolitiske komiteen vurderer det slik at dersom kronen blir svakere enn tidligere anslått eller presset i økonomien vedvarer, så lan det bli behov for en høyere rente enn det som ble signalisert i juni.

«Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen avtar raskere, kan renten bli lavere enn vi så for oss i juni», skriver sentralbanken.

På pressekonferansen fikk Wolden Bache spørsmål fra Kyrre Knudsen i SR Bank om hvorfor det har blitt bommet mye på prognosene det siste året. Sentralbanksjefen trakk blant annet frem «begrenset historisk erfaring for å anslå videre prisvekst».

– Vi må flere tiår tilbake for å finne en tilsvarende periode hva gjelder inflasjon. Helt overordnet har global og norsk økonomi blitt utsatt for historisk store forstyrrelser, med både pandemi og krigen i Ukraina. Det har vært vanskelig å både forutse hendelsene, men også konsekvensene av dem, sa hun.

Fortsatt høy inflasjon

Hevingen kommer etter at inflasjonstall forrige uke viste en årlig prisvekst på 5,4 prosent forrige måned og etter den doble rentehevingen i slutten av juni. Sentralbanksjefen uttalte da at renten trolig ville bli satt opp nok en gang i august.

Markedet tror derimot ikke at det er nok. Det prises for øyeblikket inn en styringsrente på 4,5 prosent – det vil si to rentehopp fra dagens nivå. Hos flere banker ligger boliglånsrentene allerede på over fem prosent. Dersom markedet får rett, vil det gi norske husholdninger en boliglånsrente på seks prosent i løpet av året.

Likevel holder flere av storbankene på sine anslag om en rentetopp på 4,25 prosent, slik Norges Bank har varslet.

