Norges Bank holder styringsrenten i ro på 4,25 prosent, i tråd med egne og markedets prognoser. Det ble klart torsdag formiddag, da sentralbanksjef Ida Wolden Bache la frem rentekomiteens nest siste beslutning i 2023. Dette er første gang siden januar at styringsrenten blir holdt i ro.

Dagens beslutning er et mellommøte for sentralbanken, som betyr at det ikke kommer nye prognoser.

– Slik vi vurderer utsiktene vil styringsrenten trolig settes opp i desember. Det vil avhenge av prisvekst-utsiktene, og ikke bare de løpende inflasjonstallene, men også andre forhold som presset i norsk økonomi, arbeidsmarkedet og utviklingen i kronekursen, sier Wolden Bache til DN.

Det gjenstår nå én rentebeslutning i 2023, som kommer 14. desember. Da vil også årets siste pengepolitiske rapport bli presentert.

Høye renter «en god stund»

Sentralbanken skriver i en pressemelding at arbeidsmarkedet fortsatt er stramt, men at presset i økonomien avtar.

Pengepolitikken virker nå innstrammende, heter det.

Sentralbanksjefen tror vi snart er på et nivå der styringsrenten vil presse inflasjonen ned mot målet.

– Vi har hevet renten mye de siste par årene, og vi ser at økonomien kjøler seg ned. Samtidig er prisveksten fortsatt høy, og den underliggende inflasjonen er nær seks prosent.

– Hva med den lave kronekursen?

– Vi har ikke noen mål for kronekursen. Vi har en flytende valutakurs i Norge, men når vi likevel er opptatt av utviklingen av kronekursen er det fordi den påvirker utsiktene for prisveksten. En svakere krone gjør importerte varer dyrere, men også fordi den påvirker utsiktene for norsk økonomi mer generelt. Alt annet like, tilsier en svakere krone høyere importert prisvekst, som kan tilsi at prisveksten holdes oppe her lengre, sier Wolden Bache.

Det gis ingen konkret tidslinje for hvor lenge rentene skal forbli høye annet enn «en god stund fremover». Norges Bank trekker frem at prisveksten har falt mer enn ventet siden sist pengepolitiske rapport i september og at den økonomiske aktiviteten har vært noe lavere enn anslått.

Fall i prisene, men svak krone

Siden nullnivået høsten 2021 er styringsrenten i Norge blitt satt opp 13 ganger.

Dagens beslutning kommer etter et betydelig fall i inflasjonen i september, da den årlige prisveksten var 3,3 prosent. Kjerneinflasjonen var på 5,7 prosent på årsbasis, godt under forventningene. Kronen har også svekket seg tydelig siden september, da sist pengepolitiske rapport ble lagt frem.

Økonomer var enige om at tallene i det store og hele var godt nytt for Norges Bank, selv om kjerneinflasjonen, som ekskluderer energi- og avgiftsendringer, fortsatt er godt over målet på to prosent. September-tallene ble også preget av baseeffekter etter at prisveksten på samme tidspunkt i 2022 skjøt kraftig opp.

Før Norges Banks siste rentebeslutning i desember kommer det to inflasjonsmålinger: oktober-tallene blir sluppet fredag neste uke, før november-tallene kommer bare noen dager før rentebeskjeden.

På spørsmål om hvordan sentralbanksjefen vurderer effekten av de kraftig økte lange rentene i USA de siste månedene, svarer hun:

– Isolert sett kan det trekke av i retning av at behovet for videre renteøkninger ute er mindre, og kan igjen få betydning for oss. Det vil bare være ett av svært mange forhold vi vurderer.

