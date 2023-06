Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag klokken 10.00 kommer Norges Bank med sin fjerde rentebeslutning og andre pengepolitiske rapport for året.

I markedet ventes det nok en heving etter at sentralbanken satte opp renten til 3,25 prosent i starten av mai. Hvor stor økningen blir denne gangen, er ekspertene imidlertid splittet om.

– Det er stor usikkerhet, men skal jeg tippe vil jeg si at det blir 0,25 prosentpoeng. På den måten gir Norges Bank seg selv mer fleksibilitet, ikke ulikt hva Fed (USAs sentralbank, journ.anm) gjorde i forrige uke, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom.

Stadig høy inflasjon – langt over forventningene på 6,7 prosent på årsbasis i mai – kommer på toppen av en norsk krone som har vært på rekordsvake nivåer de siste ukene. I forkant av torsdagens rentebeslutning har DN samlet fem eksperter for å lodde stemningen.

Hun er ikke i tvil om at det blir nok en oppjustering av rentebanen.

– Prisveksten er vesentlig høyere og kronekursen er mye svakere enn hva Norges Bank trodde. Skal vi opp til en rentetopp på rundt 4,25 prosent, noe som prises inn i rentemarkedet, betyr det en boliglånsrente på seks-tallet. Det biter godt for husholdningene, sier sjeføkonomen.

– Jeg frykter at Norges Bank tar i for mye med rentehevingen slik at man utløser en hard landing og renten må settes ned igjen om et år, legger hun til.

Tror på dobbel

Professor ved Handelshøyskolen BI, Hilde Bjørnland, mener på den andre siden at Norges Bank bør sette opp renten med 0,5 prosentpoeng på torsdag. Hun får støtte fra NTNU-professor Ragnar Torvik, som også mener et halv prosentpoeng må til.

Bjørnland begrunner det med spiraleffekter i økonomien:

– Vi har høy inflasjon som forsterkes av en svak krone og på toppen av det har vi forventninger til prisvekst som begynner å feste seg. Det må Norges Bank gjøre noe med.

BI-professoren mener det blir feil å kun se til utlandet for å prøve å forklare bakgrunnen for den høye inflasjonen.

– Dersom det var så enkelt ville vi sett at inflasjonen gikk ned. Sjokkene som har vært utenlands, som energipriser og forsyningskjedeproblemer, har avtatt. Når disse sjokkene er over vil inflasjonen leve videre gjennom økte lønnskrav, prisjusteringer og forventning om vedvarende effekter. Så har man en valutakurs som forsterker det ytterligere, sier hun.

Torvik sier at Norges Bank har blitt malt opp i et hjørne grunnet et skattesystem som har gjort det lønnsomt å investere i bolig med lånte midler, og med en rente som i tillegg er flytende.

– Det gjør at vi står i fare for å pådra oss selv en betydelig resesjon når renten settes opp for å få ned inflasjonen. Den avveiningen er vanskelig for Norges Bank, sier NTNU-professoren, som likevel er klar på hva sentralbanken bør gjøre:

– Sist måned var både total- og kjerneinflasjon på 6,7 prosent, som er høyt og på vei bort fra målet. Inflasjonen er ikke bare importert lenger, men også bredt basert. Da må Norges Bank ta tak og heve renten.

Mener renten ikke burde settes opp

I likhet med Due-Andresen i Akershus Eiendom, venter også UiO-professor Steinar Holden og Frisch-forsker Knut Røed at Norges Bank vil nøye seg med en heving på et kvart prosentpoeng.

– Forhåpentligvis nøyer de seg med en heving på 0,25 prosentpoeng. Men i utgangspunktet mener jeg renten ikke burde bli satt opp i det hele tatt, sier Røed.

Han begrunner det med at den høye prisveksten skyldes impulser som i utgangspunktet ble skapt av pandemi og krig og tror ikke det er utsikter til inflasjonsproblemer på lang sikt. Det er store ressurser i samfunnet selv om arbeidsledigheten er lav, påpeker han, og trekker videre frem at det ikke er et press i arbeidsmarkedet som tilsier renteheving.

– Jeg ser at det kan være behov i forbindelse med valutakursen og at det er vanskelig for Norges Bank å avvike fra andre sentralbanker. Men jeg mener at alle sentralbankene skulle gått mer forsiktig frem. Jo mer fleksibel og fremoverskuende man er, jo mindre problem blir valutakursen, sier Røed.

UiO-professor Holden argumenterer for en økning på et kvart prosentpoeng nettopp av hensyn til den svake kronekursen, men tror samtidig det er helt åpent om det blir 0,25 eller 0,5 prosentpoeng på torsdagens møte.

Han tror den svake kronekursen vil bli Norges Banks største utfordring fremover, og understreker at sentralbanken kan få en skikkelig hodepine med hensynet til kronekurs og inflasjon på den ene siden og realøkonomien på den andre siden.

– Hvis kronen forblir svak vil det bidra til at prisveksten fortsetter å være høy. Det kan gi en svakere reallønn enn man har regnet med. I tillegg vil høy lønnsomhet i konkurranseutsatt sektor bidra til høy lønnsvekst. Dermed kan vi få en vedvarende lønns- og prisspiral, sier Holden.

