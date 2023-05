Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag hevet sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent, helt som ventet på forhånd. Dagens møte var et såkalt mellommøte i Norges Bank, som betyr at det ikke ble lagt frem en pengepolitisk rapport med ny rentebane.

Ved mars-møtet signaliserte Norges Bank en rentetopp på 3,6 prosent. Kronen har imidlertid svekket seg mye, og mer enn Norges Bank la til grunn i mars, noe som isolert sett taler for høyere rente. Dette kommenterer Norges Bank torsdag:

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Svak krone

– Man løfter frem og understreker at svakere krone vil kunne føre til høyere rente. Dette peker mot at rentebanen sannsynligvis blir revidert opp i juni, kommenterer sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø.

Hun legger til at Norges Bank mener risikoen er på oppsiden for inflasjonstallene de kommende måneden, men at dette også ble kommunisert i mars. Og det at svakere krone enn ventet trekkes frem i risikovurderingen, er heller ikke noe nytt, fastslår hun.

– Det var stort sett som ventet, men det bærer preg av at oppsiderisikoen dominerer, som i mars.

– Er kronesvekkelsen den viktigste inflasjonsdriveren nå? Eller er det andre, viktigere faktorer som har havnet i skyggen?



– Problemet for Norges Bank er at det er et bredt prispress. Kronesvekkelsen er i sin natur en midlertidig impuls på inflasjonen, men det at den har svekket seg så mye, leder til at den importerte inflasjonen vil stige gjennom året, sier Dalstø.

– Det igjen vil gjøre at kjerneinflasjonen vil stige. Det at kjerneinflasjonen når toppen i vår, som Norges Bank har pekt på, vil ikke skje, fortsetter hun.

Hun legger til at jo lengre og kraftigere kronesvekkelsen blir, jo større er risikoen for at kronesvekkelsen påvirker mer enn bare inflasjonen på importerte varer – på samme måte som energiprissjokket i fjor etter hvert har påvirket prisveksten på langt mer enn olje og strøm.

– Det er et bredt inflasjonsproblem, men det er klart at kronen drar lasset her.

Blir «hard medisin» for boligmarkedet

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets understreker at rentehevingen var udiskutabel. Han merker seg Wolden Baches sitat om at det kan bli nødvendig med høyere rente dersom kronen holder seg svak eller presset i økonomien vedvarer.

– Det betyr at rentebanen trolig løftes i juni, men ikke nødvendigvis mye, sier Andreassen.

Andreassen har ikke tro på at Norges Bank kan gjøre noe med kronekursen. Det vil i så fall medføre uheldige konsekvenser.

– Kronekursen er klart svakere enn Norges Bank la til grunn, men hvis du skal løse det med renten, så må vi ha en styringsrente på fem prosent. Da har vi boliglånsrenter godt over seks prosent, og det tror jeg blir for mye. Det blir for hard medisin, og du vil få et markert tilbakeslag.

– Arbeidsledigheten har begynt å stige litt, boligbyggingen er svak og detaljhandelen like så. Medisinen har begynt å virke, så jeg har ikke tro på noen sjokkrente her, sier Andreassen.

ECB kommer

Norges Bank begrunnet torsdagens renteheving med at prisveksten fortsatt er altfor høy. I mars var prisene 6,5 prosent høyere enn for et år siden, som er milevis over sentralbankens langsiktige inflasjonsmål på to prosent.

«Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Siden Pengepolitisk rapport 1/23 har den økonomiske aktiviteten vært om lag som ventet. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Oppgangen i lønnsveksten og svekkelsen av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.», skriver sentralbanken torsdag.

– De holder seg foreløpig til planen de la tidligere mars. Men samtidig sier de at med den svake kronekursen og et lønnsoppgjør som var litt høyere enn forventet, så ligger det nå an til en høyere rentetopp enn tidligere varslet, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Under en spørsmålsseanse mot slutten av Norges Banks pressekonferanse, adresserer Ida Wolden Bache lønnsoppgjøret slik:

– Det vi slår fast nå, er at utfallet kan tyde på at lønnsveksten blir litt høyere enn det vi la til grunn i forrige rapport, sier hun.

– Erfaringsmessig vil en del av lønnsveksten velte over i prisveksten, og det kan få betydning for våre anslag for prisveksten frem i tid, fortsetter hun.

Dersom kronen ikke styrker seg, risikerer man en rente på fire prosent, sier Olsen.

– Man får ikke akkurat en sterkere krone av denne beslutningen. Om noe svekker den seg litt. Det kan skyldes at noen internasjonale investorer har spekulert at Norges Bank kunne hevet den med 0,5 prosentpoeng.

Det er bare en drøy måned siden sentralbankens forrige rentebeslutning. I slutten av mars ble styringsrenten hevet fra 2,75 prosent til tre prosent og Ida Wolden Bache var da tydelig på at det sannsynligvis ville bli en heving på dagens møte.

Avgjørelsen fra Norges Bank kommer dagen etter at Federal Reserve i USA satte opp renten med 0,25 prosentpoeng og bare noen timer før Den europeiske sentralbanken (ECB) kommer med sin beslutning.