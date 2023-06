Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent fremgår det av sentralbankens ferske beslutning torsdag formiddag.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Dette er den ellevte økningen siden null-nivået høsten 2021 og styringsrenten er nå på sitt høyeste siden 2008.

Norges Bank ser nå for seg en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten, opp fra et anslag på 3,6 prosent i den pengepolitiske rapporten i mars.

Varsler ny heving i august

Norges Bank er klare på at prisveksten er klart over målet og trekker videre frem at lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Aktiviteten er høy og arbeidsmarkedet er stramt, samtidig som at presset i norsk økonomi er i ferd med å avta, heter det i pressemeldingen.

Den pengepolitiske komiteen mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å få ned inflasjonen. Norges Bank varsler at det sannsynligvis vil bli nok en heving på møtet i august.

Sentralbanken understreker videre at forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen og sier nok en gang at det kan bli nødvendig med høyere rente enn anslått denne gangen dersom kronen blir svakere eller presset i økonomien vedvarer.

– Det er usikkerhet om hvor mye husholdningene vil stramme inn på forbruket fremover som følge av høy prisvekst og økte renter. Dersom inflasjonen avtar raskere eller vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, kan renten bli lavere enn vi nå ser for oss, skriver Norges Bank.

Sentralbanken ser for seg en boliglånsrente på om lag 5,4 prosent i løpet av neste år, noe som vil føre til at rentebelastningen for norske husholdninger øker til ti prosent.

– Det vil være den høyeste rentebelastningen siden tidlig på 1990-tallet, skriver Norges Bank i den pengepolitiske rapporten.

Splittelse

I forkant av beslutningen var det delte meninger blant økonomer og i markedet om hvor stor økningen ville bli, der to av fem eksperter DN snakket med tok til orde for en økning på 0,5 prosentpoeng.

Beslutningen fra Norges Bank kom uken etter at Federal Reserve i USA holdt renten i ro og Den europeiske sentralbanken satte opp renten med 0,25 prosentpoeng. Begge kom med det som ble tolket som klart «haukete» beskjeder.

Inflasjonen i Norge har ligget klart over målet helt siden midten av 2021, og hadde en årlig vekst på 6,7 prosent i mai. Den underliggende prisveksten, som justerer for energipriser og avgiftsendringer, ble i forrige måned målt på sitt høyeste siden SSB startet målingen av kjerneinflasjonen i 2001.

Norges Bank varslet ved forrige rentebeslutning i mai at renten sannsynligvis vil bli satt opp på dagens møte, med bakgrunn i fortsatt høy prisvekst, svak krone og press i økonomien.

I den første pengepolitiske rapporten, som kom i mars, tilsa sentralbankens rentebane en topp på 3,6 prosent innen 2023 er omme. Det var bredt ventet på forhånd at rentebanen ville bli oppjustert på dagens møte.

