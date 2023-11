Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank holder kronesalget uendret på 1,4 milliarder per dag i desember, ble det klart torsdag formiddag.

For inneværende måned har kronesalget vært på 1,4 milliarder per dag, opp fra 1,2 milliarder i oktober.

På forhånd var det bred enighet blant meglerhusene om enten uendret eller små nedjusteringer i de daglige kronesalgene i desember. Likviditeten i kronemarkedet har historisk vært svak i andre halvdel av desember og Norges Bank avslutter derfor valutatransaksjonene halvveis ut i måneden, altså 15. desember.

Ned fra toppen

Norges Banks kronesalg har vært på en nedadgående trend siden i fjor høst, med en topp på 4,3 milliarder kroner per dag i oktober i fjor. Siden i sommer har det daglige kronesalget imidlertid blitt jekket noe opp gjennom høstmånedene.

Nordea Markets-strateg Dane Cekov skriver i en analyse at de er overbevist om en stor reduksjon kronesalget fra januar av. Han begrunner det med at den norske stat er ventet å få mindre skatteinntekter fra petroleumsnæringen i 2024 sammenlignet med i år, noe som vil bety at Norges Bank har mindre norsk valuta å selge.

Nordea Markets anslår et gjennomsnittlig, daglig kronesalg på rundt 700 millioner kroner gjennom neste år. Et kutt i de daglige kronesalgene til mellom 700 millioner og én milliard fra januar virker sannsynlig, ifølge meglerhuset.

– En slik reduksjon bør gi rom for en kronestyrkelse på starten av neste år.

Tror på renteheving

Cekov skriver videre at meglerhuset tror sjansen for en renteheving i desember er høyere enn hva som prises inn i markedet, og at de tror Norges Bank gjør som «lovet» om to uker.

– Hvis det blir en renteheving vil det trolig være godt nytt for at kronen kan komme ned til rundt 11,5 mot euroen. Men hvis vi skal få en vedvarende kronestyrkelse må det komme rentekutt internasjonalt, skriver strategen.

Den norske staten får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

