Norges Bank vil i juni kjøpe valuta for 1,3 milliarder kroner på vegne av staten hver dag, fremgår det av en melding onsdag. I praksis innebærer dette altså et salg av norske kroner.

I mai ble kronesalget kuttet til 1,4 milliarder kroner per dag, etter å ha vært på 1,5 milliarder per dag i april. Bortsett fra et hopp i februar har sentralbankens kronesalg blitt kuttet hver måned siden oktober i fjor.

På forhånd ventet Handelsbanken Capital Markets og SEB uendrede valutatransaksjoner fra mai, mens DNB Markets og Sparebank 1 Markets ventet kutt til henholdsvis 1,2 og 1,3 milliarder kroner per dag.

Kronen svekket seg noe mot både dollar og euro etter kunngjøringen.

– Det ser litt stygt ut for kronekursen og jeg sliter med å se for meg hva som skal gi en sterkere krone i det korte bildet, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

Flere faktorer

Cekov understreker at selv om kronesalgene kuttes fra mai til juni, så forblir Norges Bank en stor kroneselger. Det er alle klar over, sier han.

– Én ting er at salgene forblir høye, men en rekke aktører vil vedde mot kronekursen. Når det vil bli solgt betydelige mengder kroner gjennom sommeren, kommer det på toppen av en periode i året hvor likviditeten i markedet også er dårligere. Det er flere som vil selge kronen enn de som vil kjøpe.

Seniorstrategen trekker videre frem at de økonomiske utsiktene i Kina, som har vært svakere enn ventet, har ført til betydelige fall både for olje- og gassprisene. Samtidig vil en trolig forestående løsning på gjeldstaket i USA alt annet likt føre til at likviditeten i det amerikanske pengemarkedet blir strammere.

– Historisk har det medført en svakere krone, sier Cekov, som tror euroen vil holde seg over 12 kroner de neste to til tre månedene.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

– Betydelig usikkerhet

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets ventet uendrede kronesalg i juni, og konstaterer at den stort sett manglende reaksjonen i markedet tyder på at den lille nedjusteringen fra mai var i tråd med forventningene.

– Men det er betydelig usikkerhet rundt kronekursen fremover, hvor vi må være forberedt på at kronen kan være under press, sier han.

Det faktum at kronen er betydelig svakere enn Norges Bank har lagt til grunn, er med på å presse renteutsiktene videre opp, ifølge sjeføkonomen. Han og kollegene i Handelsbanken opererer med en rentetopp på 3,75 prosent, men er klar på at sannsynligheten for en høyere topp har økt.

– Vi har vært ærlige på at det er en god mulighet for fire prosent, noe markedet har gått langt i å prise inn. Den negative rentedifferansen Norge har mot handelspartnerne gir ikke Norges Bank noen grunn til å være først ute med å kutte renten igjen, sier Gonsholt Hov.

– Det vil ta lang tid før vi ser lavere rente på den andre siden, legger han til.

Topp i fjor høst

Den norske stat får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Gjennom sommeren 2022 lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag i juni, juli og august, før kronesalget ble økt til 3,5 milliarder i september som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober, før det ble senket til 3,7 milliarder i november og 1,9 milliarder i desember.

Kronesalgene har av noen blitt trukket frem som grunn til hvorfor den norske valutaen har svekket seg betydelig mot flere av våre handelspartnere de siste månedene. Særlig mot dollar og euro har svekkelsen vært markant.

