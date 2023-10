Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets ventet på forhånd at Norges Bank ville holde kronesalget uendret på 1,2 milliarder kroner per dag i november, det samme ventet økonomene i Nordea.

Dane Cekov sier Nordea Markets sier oppgangen skyldes de høye olje- og gassinntektene, og det ferske statsbudsjettet.

– Det var en risiko for økning. Det skyldes at Norges Bank ser på kalenderåret, og at i statsbudsjettet økte oljepengebruken noe, men inntektene øker mer enn vi bruker, sier Cekov.

Han venter at det ikke kommer noen endringer i årets siste måned, men at kronesalget ligger an til å kuttes til 700 millioner kroner per dag i neste år – det er også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets enig i.

Kronesvekkelse

Kronekursen har tidligere reagert relativt kraftig når sentralbanken har kunngjort sine valutatransaksjoner. Den siste tiden har kronen svekket seg. Siden sommeren har euroen gått fra å koste 11,09 kroner på det laveste, til rundt 11,85 kroner i dag.

Det ble ett lite hopp på to øre etter sentralbanken la frem kronesalget.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Umiddelbare endringer i kronekursen kan forekomme, men jeg tror ikke de blir veldig varige, sier Aamdal. Han legger til at valutatransaksjonene vil motvirkes av oljeselskapenes kjøp.

Han sier det er ingen grunn til å tro at kronekursen skal endre seg før det kommer en ny rentebeskjed fra Norges Bank.

Cekov sier for å få en sterkere krone må dagens makrosituasjon bli bedre. Han legger ikke skjul på at det er risiko, og at kronekursen fortsatt skaper hodebry for sentralbanken.

– Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronekursen skal bli svakere. Den er fire prosent lavere nå enn ventet. Hever sentralbanken styringsrenten i desember gjør de det for å støtte kronekursen, sier Cekov.

Han legger til at Norges Bank står i en spagat. På den ene siden støtter en lavere kronekurs opp den høye lønnsveksten og prisveksten, men på den andre siden er inflasjonen en del lavere.

– Vi får se neste på neste inflasjonstall, jeg tror det vil overraske på nedsiden for oktober, sier Cekov.

Topp i fjor

Den norske staten får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Gjennom sommeren 2022 lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag, før det ble økt til 3,5 milliarder i september i fjor som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober i fjor.

