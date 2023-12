Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank la frem rapporten Regionalt nettverk i sin helhet torsdag. Forrige uke tabbet sentralbanken seg ut og publiserte deler av rapporten. Den viste at bedriftene venter nullvekst i fjerde kvartal, før det så ventes et fall på 0,3 prosent i første kvartal neste år.

Forrige ukes slipp inneholdt imidlertid ikke forventninger til lønn og sysselsetting. De kommer nå.

Samlet venter bedriftene en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år. De melder om mer ledig kapasitet og mindre rekrutteringsproblemer.

Store forskjeller

Regionalt nettverk viser at det er store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene ser for seg en klar oppgang, mens bedriftene innen bygg og anlegg venter et betydelig fall i aktiviteten. Forventningene nå er svakere enn ved forrige undersøkelse.

– Dette viser at det er svakere vekstutsikter, og vi konkluderer med at Norges Bank holder renten i ro, sier Handelsbankens seniorøkonom Sara Midtgaard.

Hun ser at det ventes mye svakere vekst og at færre bedrifter sliter med kapasitetsproblemer. Det tror hun kan lette noe av presset på Norges Bank, ettersom kapasitetsutfordringer er en god indikator på kjerneinflasjon.

– Dette peker nesten mot en lavkonjunktur, en teknisk resesjon. Prispresset i norsk økonomi vil avta den kommende tiden og at Norges Bank derfor kan holde renten uendret. Sentralbanken vil ikke kjøle ned økonomien unødvendig mye, særlig nå som vi har tydelige tegn på at aktiviteten avtar, sier Midtgaard.

– Senker risikoen

«Andelen bedrifter med kapasitetsproblemer har avtatt i de fleste næringene, og det er litt lettere å få tak i arbeidskraft enn normalt. Samtidig er sysselsettingsplanene for fjerde kvartal nedjustert fra forrige runde. Bedriftene ser nå for seg ganske stabil sysselsetting i fjerde kvartal, og et lite fall i starten av neste år», skriver Norges Bank i torsdagens pressemelding.

– Detaljene bekrefter bildet fra hovedtallene, som er at kapasitetsutfordringene blir mindre, og nå er lavere enn vi så før pandemien. Det er viktig om man skal få inflasjonen ned. Vi ser også klare tegn til nedkjøling på sysselsetting og investeringer, sier Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum.

Han mener dette er en klar indikasjon på at det ikke kommer en renteøkning neste uke.

– Lønnsveksten ventes til 4,5 prosent for neste år, mot Norges Banks anslag på 5,2 prosent. Det senker risikoen for en lønns- og prisspiral, som er gode nyheter for Norges Bank, sier Jullum.

Regionalt nettverk-rapporten kommer ut fire ganger i året og er en undersøkelse blant ledere fra 400 bedrifter og organisasjoner landet rundt. Den gir sentralbanken et godt bilde på forventninger til vekst og inflasjon fremover i tid og er noe av det som legges til grunn når pengepolitiske beslutninger skal tas.