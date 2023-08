Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette var akkurat som ventet. Norges Bank varsler nå en ny heving i september. Både vi og sentralbanken tror dette blir den siste, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Torsdag formiddag kom Norges Bank med den tolvte rentehevingen på to år, da styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til fire prosent.

I sin vurdering skrev den pengepolitiske komiteen at norsk økonomi grovt sett har utviklet seg slik den så for seg før sommeren, og at dersom tiden fremover blir som anslått, så kommer det en ny økning i september. Da kommer det også nye anslag og ny rentebane.

– Vi tror Norges Bank vil holde på rentetoppen frem til desember neste år, sier Haugland.

Nærmer seg toppen

Hevingen kommer etter at inflasjonstall forrige uke viste en årlig prisvekst på 5,4 prosent forrige måned og etter den doble rentehevingen i slutten av juni. Sentralbanksjefen uttalte da at renten trolig ville bli satt opp nok en gang i august.

Markedet tror derimot ikke at det er nok. Det prises for øyeblikket inn en styringsrente på 4,5 prosent – det vil si to rentehopp fra dagens nivå. Hos flere banker ligger boliglånsrentene allerede på over fem prosent. Dersom markedet får rett, vil det gi norske husholdninger en boliglånsrente på seks prosent i løpet av året.

Likevel holder flere av storbankene på sine anslag om en rentetopp på 4,25 prosent, slik Norges Bank har varslet.

Haugland i DNB Markets understreker at tidspunktet for fremtidige rentekutt også vil avhenge av hva andre sentralbanker foretar seg. Det er en bred forventning om at Federal Reserve i USA og Bank of England vil være blant sentralbankene til å kutte først i Vesten. Det tror sjeføkonomen vil skje neste sommer.

– Nedkjølingen er i gang, og som Norges Bank skriver i sin vurdering viser de til at andre lands sentralbanker også har fremhevet at pengepolitikken nå virker innstrammende.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank konstaterer også den fullstendige mangelen på overraskelser i dagens beslutning, og skriver i en analyse at Norges Bank har gitt seg selv spillerom fremover.

Han trekker frem det faktum at sentralbanken ikke sier noe om utsiktene etter september – dette er ikke overraskende i seg selv – kan tyde på en vedvarende usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen de neste månedene.

– Vi utelukker ikke ytterligere hevinger forbi 4,25 prosent. Vekst og inflasjon har overrasket på oppsiden det siste året, og toppen er blitt dyttet høyere og lenger frem i tid flere ganger. «Dataavhengighet» forblir et nøkkelord for sentralbankene mens vi venter på de etterslepende effektene av høyere renter, skriver han.

Uenig

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror i motsetning til mange av kollegene at en liten bråbrems i norsk økonomi kan komme raskt nå i høst.

– Vi nærmer oss rentetoppen nå, og jeg er langt fra sikker på at det blir en ny renteheving i september. Da må Norges Bank ta ved av bålet og ikke sette rentene videre opp, men heller begynne å kutte rentene, sier Jullum.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Sjeføkonomen mener effektene fra pengepolitikken de siste tre månedene ennå ikke viser seg i økonomien. Han påpeker at inflasjonen er på vei ned, og han viser også til at ledende sentralbanker rundt oss mer enn antyder at rentetoppen er nådd.

Jullum tror også at Norges Bank vil begynne å kutte ganske raskt på nyåret.

– Jeg tror første rentekutt kommer i mars, eller i hvert fall i løpet av første halvår neste år, sier han.

Han sier Norges Bank vil kutte rentene ned mot det sentralbanken selv beskriver som en normalrente på to prosent.