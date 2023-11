Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank la tirsdag formiddag frem et lite utvalg nøkkeltall fra årets siste Regionalt nettverk-rapport, der det går frem at bedriftene venter nullvekst i fjerde kvartal, før det så ventes et fall på 0,3 prosent i første kvartal neste år.

Regionalt nettverk-rapporten blir publisert i sin helhet 7. desember. Norges Bank la imidlertid frem tallene for forventet vekst på forhånd fordi den ved en feil publiserte deler av et foreløpig tallmateriale i forbindelse med et foredrag som sentralbanksjef Ida Wolden Bache holdt i forrige uke.

– Trøste og bære for en tabbe av Norges Bank, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Kronen svekket seg umiddelbart da tallene ble publisert, og gjennom dagen tirsdag ble euroen rundt syv øre dyrere. I rentemarkedet var reaksjonen tydelig. Før handelsstart på Børsen var det priset inn sannsynlighetsovervekt for renteheving i desember, men etter tallslippet snudde det til sannsynlighetsundervekt, ifølge Bloomberg-tall. Tirsdag ettermiddag indikerte prisingen i rentemarkedet kun 40 prosent sannsynlighet for at Norges Bank hever renten i desember.

Av nøkkeltallene fremgår det store forskjeller mellom de ulike næringene for hva man forventer av vekst de neste månedene.

Mest negative utsikter er det for bygg og anlegg der det ventes et fall på 1,7 prosent i fjerde kvartal og 2,2 prosent i første kvartal neste år. For oljeleverandørene ventes det en vekst på to prosent for inneværende kvartal og 1,7 prosent gjennom de tre første månedene av 2024.

Hov i Handelsbanken mener det fortsatt er ganske åpent om Norges Bank hever renten i desember eller ikke, men sier at dagens lille tallslipp på marginen kan vippe i favør av uendret styringsrente.

– Vekstbildet er svakere enn hva Norges Bank har ventet, kombinert med svakere utvikling i realøkonomien gjennom høsten, legger han til.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Regionalt nettverk-rapporten kommer ut fire ganger i året og er en undersøkelse blant ledere fra 400 bedrifter og organisasjoner landet rundt. Den gir sentralbanken et godt bilde på forventninger til vekst og inflasjon fremover i tid og er noe av det som legges til grunn når pengepolitiske beslutninger skal tas.

Wolden Bache uttalte på en pressekonferanse tirsdag at Norges Bank skal se på rutiner for å unngå at en lignende tabbe skjer igjen.

– Det er selvfølgelig en uønsket hendelse og noe vi ikke ønsker at skal gjenta seg. Det var en feil som skjedde ved at det ble lagt ut noen foreløpige tall fra en ikke-publisert rapport i forbindelse med foredraget på LOs kartellkonferanse forrige uke. Vi ble gjort oppmerksomme på feilen og besluttet å offentliggjøre noen av tallene, sa hun.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets skriver i en kommentar at han avventer med å komme med en fullstendig analyse inntil den fullstendige rapporten er lagt frem, men har likevel noen betraktninger.

– Funnene skiller seg ikke betydelig fra den forrige undersøkelsen, men sektorene som venter nedgang tror nå at fallet blir større enn i forrige rapport, mens sektorene som antyder vekst har lavere forventninger til oppgangen. Dette er svakere enn hva Norges Bank la til grunn i september, noe som impliserer at en snuoperasjon for norsk økonomi kan komme raskere enn antatt, skriver Cekov.

Han mener tallene taler for en ny rentepause i desember, men understreker at det fortsatt er uklart akkurat hva som vil skje gitt at dagens tallslipp ikke inkluderer forventninger til lønn, prisvekst og ledighet.

– Pris- og lønnsdata vil være nøkkelen for Norges Banks avgjørelse på styringsrenten i desember, skriver han.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika sier til TDN Direkt at han anbefaler sentralbanken å si seg ferdig med rentehevingene for denne gang.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika sier til TDN Direkt at han anbefaler sentralbanken å si seg ferdig med rentehevingene for denne gang.

– Norges Banks strategi mangler tillit i valutamarkedet og flere krumspring nå gjør mer skade enn gagn. Dette vil kreve at de både lover å være mer langsiktig i sin kamp for inflasjonsmålet på to prosent, og sier klart ifra at det ikke blir nevneverdig kutt før norske kroner har styrket seg markert, sier han til TDN.