Artikkelen fortsetter under annonsen

Sentralbanksjefens årstale er en av årets viktigste taler i Norge, og desto viktigere i lys av dagens høye inflasjon og rentehevinger.

Også i år samles Norges mektigste til middag etter årstalen, men denne gangen holdes middagen på Vippa i Oslo. Mye spenning er da knyttet til hvor de mektigste sitter, og enda viktigere – hvem sitter med sentralbanksjef Ida Wolden Bache?

De heldige utvalgte er i år:

Ole Erik Almlid, leder i Næringslivets Hovedorganisasjon,

Kjerstin Braathen, DNB-sjef

Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

Anders Opedal, Equinor-sjef

Geir Pollestad, Sp-politiker

Hans Aasnæs, sjef i Western Bulk

Gunn Wærsted, styreleder i Telenor

Dinogen Uruthiran, leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening

Jonas Gahr Støre, statsminister

Erna Solberg, Høyre-leder

Hans Henrik Scheel, finansråd

Høyre-leder Erna Solberg er blant personene som sitter på bord med sentralbanksjef Ida Wolden Bache under årets årsmiddag. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Serverer street food

Norges Banks årsmiddag holdes i år på Vippa som befinner seg ytterst på Vippetangen i Oslo. Lokalene ble tidligere brukt som varelager, men er i dag en mathall med streetfood.

I kveld får gjestene servert åtte ulike retter fra åtte forskjellige restauranter. Rettene består av alt fra tagine med lam og rotgrønnsaker til fish & chips. I kjent streetfood-stil blir dessert crêpe med hjemmelaget sjokoladesaus og smuldret økologisk havrekjeks. Samtlige retter har et vegetar eller vegansk alternativ.

Drikke servert til maten består i:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aperitiff, Patos Cuvée Brut Nature, Cava Penedès 2018, Spania

Patos Cuvée Brut Nature, Cava Penedès 2018, Spania Hvitvin, Leiner Handwerk Riesling Trocken 2020, Tyskland

Leiner Handwerk Riesling Trocken 2020, Tyskland Rødvin, Castell`in Villa, Chianti Classico 2018, Italia

Castell`in Villa, Chianti Classico 2018, Italia Øl, Spiral Shades, Sleeping Village Brewing, Pale Ale, Norge

Av den alkoholfrie typen serveres aperitiff i form av Utopiabrus Rabarbra fra Berentsens Brygghus, Eplemost med solbær fra Knatten fruktgård og Fripa IPA fra Klokk & Co.

Beveger seg mot Vippa

Klokken 18.00 var det duket for sentralbanksjef Ida Wolden Baches første årstale i Norges Banks lokaler. Etter talen har gjestene begynt å bevege seg mot Vippa der middagen holdes.

På tur inn til Vippa møter DNs fotograf kveldens gjester.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets er på vei inn til Vippa. Andreassen ble i begynnelsen av februar omtalt av økonomiprofessor Marcus Hagedorn i en kronikk som «utdatert og kynisk». Andreassen repliserte med at Hagedorn «trenger hjelp fra toppen av elfenbenstårnet». (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

Tidligere finansminister Siv Jensen nyter kveldens middag sammen med blant annet Aker-sjef Øyvind Eriksen og UiO-professor Steinar Holden (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

I motsetning til LO-leder Peggy Hessen Følsvik, deler ikke NHO-sjef Øystein Dørum bord med Ida Wolden Bache. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fred-eier Anette Olsen og tidligere DNB-sjef Rune Bjerke. Nå sitter Bjerke som styreleder i Reitan Retail og Wallenius Wilhelmsen samt nestleder av styrene i Norsk Hydro og Schibsted. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Tidligere på kvelden var Norges mektigste på vei inn til sentralbankens lokaler for å høre Wolden Baches årstale.

Sjef for Akers investeringsvirksomhet Yngve Slyngstad og tidligere sjef for Oljefondet er på vei inn til sitt gamle kontorlokale. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

Aker-sjef Øyvind Eriksen er på vei inn i lokalene til Norges Bank. Han blir sittende på bord like ved siden av Wolden Bache, sammen med blant annet landbruks- og matminister Sandra Borch. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum smiler mens han snakker med en TV 2-journalist. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

Hverken stortingspresident Masud Gharahkhani (til venstre) og visesentralbanksjef Øystein Børsum havnet på bord med Bache. Gharahkhani deler bord med blant annet Voi-sjef Christina Moe Gjerde. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

I likhet med Norges Bank har også DNB-sjef Kjerstin Braathen hevet renten mange ganger det siste året. I forrige uke kunne Braathen meddele at banken omsatte for 18,5 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

Tidligere denne uken kom LO-leder Peggy Hessen Følsviks kollega og LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad med kritikk av Norges Banks pengepolitikk. Han mener sentralbanken strammer for mye inn. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

*

Ida Wolden Bache sammen med Julie Brodtkorb etter at hun holdt sin første tale som sentralbanksjef i Norges Banks hovedkontor på Bankplassen i Oslo torsdag 16. februar. (Foto: Hanna Johre / NTB) Mer...

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.