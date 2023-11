Artikkelen fortsetter under annonsen

Markedets forventninger til en renteheving fra Norges Bank 14. desember har falt tydelig etter at Norges Bank tirsdag publiserte deler av årets siste Regionalt nettverk-rapport.

Før tallslippet var det sannsynlighetsovervekt for at styringsrenten i Norge skulle bli satt opp med 0,25 prosentpoeng når sentralbanken legger frem årets siste rentebeslutning om to uker. I etterkant har markedsprisingen falt til drøyt 33 prosent.

Med andre ord har markedet økt tro på at styringsrenten blir værende på 4,25 prosent når 2023 avsluttes.

– I utgangspunktet vil Norges Bank være mest opptatt av inflasjonstallene for november, som kommer bare noen dager før beslutningen, sier Arctic Securities' sjeføkonom Stein Bruun.

Årets siste Regionalt nettverk-rapport blir lagt frem i sin helhet 7. desember, men Norges Bank rykket altså ut tirsdag med tallene for ventet vekst blant bedriftene. Det skjedde etter at sentralbanken ved en feil publiserte deler av et foreløpig tallmateriale i forbindelse med et foredrag som sentralbanksjef Ida Wolden Bache holdt i forrige uke.

Rentefall i USA

Helt siden Norges Banks siste hovedmøte i september har hovedscenarioet fra sentralbanken vært at det vil komme en siste renteheving i desember. Budskapet ble deretter justert noe ved siste mellommøte, da det ble åpnet ytterligere for muligheten for en pause om to uker dersom det skulle komme bevis på at kjerneinflasjonen virkelig er på vei ned.

Etter overraskende lave inflasjonstall i september fikk man imidlertid en kalddusj da oktobertallene ble lagt frem tidligere denne måneden. En kjerneinflasjon på seks prosent gjorde at økonomer DN snakket med var enige om at det ville komme en heving i desember.

I markedet har prisingen vært preget av både de ovennevnte øyeblikksbildene her hjemme, men også av stemningen særlig i USA.

– Markedet har ikke vært skråsikre på en heving i desember, der prisingen har svingt. Bevegelsen fra sannsynlighetsovervekt til en tredjedel det siste døgnet er merkbar og blir påvirket av tallslippet i går. Men det norske markedet påvirkes også av det som skjer ute, sier sjeføkonom Bruun i Arctic.

Han viser til en tale som Federal Reserve-guvernør Christopher Waller holdt i Washington, D.C. tirsdag kveld norsk tid, der han ga uttrykk for at pengepolitikken i USA er på riktig spor for å få bukt med den høye inflasjonen.

Selv om det ikke var noen antydninger til snarlige rentekutt, omfavnet markedet likevel uttalelsene og sendte både korte og lange amerikanske renter tydelig nedover. I markedet prises det nå fullt inn at det har kommet minst ett kutt på 0,25 prosentpoeng fra Federal Reserve innen starten av mai neste år.

– Sånne skift i markedet påvirker stemningen her hjemme. Når det gjelder tallslippet fra Norges Bank heller det i retningen av at man holder seg i ro, sier Bruun, som i hele høst har trodd at økningen i september var den siste.

– De foreløpige veksttallene fra Regionalt nettverk viste i sum at bedriftene venter et bnp-fall i første kvartal neste år, noe som er svakere enn hva Norges Bank har lagt til grunn. Samtidig har bedriftene i undersøkelsen ventet nedgang i bnp før uten at det har inntruffet, fortsetter sjeføkonomen.

Stadig mer overbevist

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets skriver i en morgenrapport onsdag at markedet nå blir stadig mer overbevist om at rentetoppen er nådd også i Norge, men understreker at den fullstendige rapporten sammen med inflasjonstallene for november blir viktige tall før man får en konklusjon.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, er ikke overrasket over fallet i renteforventningene eller kronesvekkelsen som kom etter minitallslippet tirsdag.

Han skriver at dersom kronen skulle svekke seg ytterligere de kommende månedene –12,5 kroner mot euro blir nevnt – vil det kunne tvinge Norges Bank til å heve renten to ganger til fra dagens nivå. I skrivende stund koster én euro 11,69 kroner.

– Det vil bli smertefullt for husholdningene. Utslagene blir såpass sterke at det gir lavere aktivitet og sysselsetting fremover enn i vårt hovedscenario. Vi ser for oss at et slikt scenario vil gi et moderat fall i boligprisene neste år, men fortsatt sprek prisvekst i 2025 og 2026 fordi renten kuttes fra desember 2024.