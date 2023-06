Artikkelen fortsetter under annonsen

– De fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte utgifter, men noen vil trolig måtte redusere forbruket, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til DN.

Under torsdagens pressekonferanse forsikret hun om at Norges Bank gjør det den kan for å holde økonomien på rett kjøl.

Med en renteheving på 0,5 prosentpoeng havner styringsrenten på 3,75 prosent, som er den høyeste siden finanskrisen i 2008. Sentralbanken anslår videre at den nåværende rentebanen vil for mange innebære en boliglånsrente på 5,4 prosent i løpet av neste år.

Må til

Flere eksperter tror sentralbanken kan ha undervurdert hvordan dette kommer til å gå ut over boligeiere og varsler nå boligsmell. Sentralbanksjefen mener likevel de fleste norske husholdninger vil tåle rentehevingen.

Hun legger til at de har forståelse for at det kan bli krevende, men at komiteen er enig om at dette må til for å bremse prisveksten.

Norges Bank varslet at det var høy sannsynlighet for nok en renteheving ved forrige rentemøte. Hvor høy hevelse komiteen ville gå for har det vært uenighet om blant ekspertene.

– Har det vært tøft å være sentralbanksjef det siste året med en rekke rentehevinger?

– Det er utfordrende i økonomiske tider med store skift og når prisveksten er så mye høyere enn målet for en sentralbanksjef, men sentralbanksjefen setter ikke renten alene, sier sentralbanksjefen.

– Vi har kontroll

På spørsmål om hva det er komiteen har måttet diskutere i forkant av rentemøtet peker hun trolig på det mange forventet, altså den høye inflasjonen som er langt over Norges Banks inflasjonsmål på to prosent i året. Å bremse inflasjonen ved å heve styringsrenten må likevel balanseres mot andre hensyn, poengterer Wolden Bache.

– Hever vi renten for mye, kan vi bremse veksten i norsk økonomi for mye. Hever vi renten for lite, øker vi faren for fortsatt prisvekst og at høy inflasjon skal bite seg fast, sa Wolden Bache under pressekonferansen.

– Har det vært uenigheter i komiteen i forkant av rentemøtet?

– Vi har alltid gode diskusjoner og gjør grundige vurderinger før vi fatter beslutning, men komiteen var denne gangen samstemte om at det var riktig å heve styringsrenten på 3,75 på dette møtet. Så kjenner vi på ansvaret når vi fatter beslutninger som har så stor betydning for mange, sier hun.

Norges Bank skriver samtidig i pressemeldingen at de forventer noe av presset i norsk økonomi er i ferd med å avta.

– Med den renteutviklingen vi nå ser for oss så venter vi at inflasjonen vil avta gradvis og nærme seg målet på sikt.

Bedre for kronen

Sentralbanksjefen trakk også frem den svake norske kronen som en del av vurderingen før dagens rentemøte. Kort tid etter at Norges Bank kunngjorde rentehevingen i en pressemelding før pressekonferansen styrket kronen seg mot flere valutaer, deriblant euroen, svenskekronen og dollaren. Eksperter har nettopp pekt på viktigheten av sentralbankens avgjørelse i dag for den norske kronen.

– Normalt vil en høyere styringsrente bidra til en styrking av kronen og videre dempe den importerte prisveksten, sier hun.

Hun understreker likevel at Norges Bank ikke har noe bestemt mål for kronekursen og at det er inflasjonsmålet som styrer.

