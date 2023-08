Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomene venter en prisvekst på 4,6 prosent i løpet av de neste 12 månedene.

Fredag formiddag presenterte Norges Bank den kvartalsvise forventningsundersøkelsen. Den inneholder svar fra økonomer, næringslivsledere, partene i arbeidslivet og husholdningene om forventningene til flere økonomiske størrelser, deriblant prisvekst, lønnsvekst og renter.

Forventningen fra økonomene er høyere enn ved forrige kvartalsundersøkelse – da ventet de en prisvekst på 4,4 prosent. Forventningene til partene i næringslivet tar seg også opp.

Enda høyere rente

Sjeføkonom Marius Hov Gonsholt sier til DN at tallene underbygger at styringsrenten kan bli høyere enn det Norges Bank har varslet – og bli værende der lengre. Det er også grunnet at partene i næringslivet også venter høyere lønnsvekst enn tidligere.

– Det er litt dårlig nytt i tallene. Lønns- og prisforventningene til partene i næringslivet stiger, og er høyere enn Norges Banks egne anslag. Det er ikke en dramatisk forskjell, men det snur oppover igjen, sier Hov.

Han legger til at sentralbanken har advart mot dette, der man ser at det er andre krefter som styrer inflasjonen, slik som lønnsveksten.

– Dagens undersøkelse har ikke endret mye fra gårsdagen til i dag, men vekstindikatoren snudde litt ned igjen. Det er null dramatikk knyttet til det, men bygger på at vi kan få høyere rentetopp og at den vil bli der lengre, sier Hov.

Markedet priser for øyeblikket inn et rentetopp på 4,5 prosent i fjerde kvartal.

– Det ligger en god mulighet for at vi skal opp til 4,5 prosent. Tallene underbygger at styringsrenten kan bli høyere enn det Norges Bank har varslet, legger Hov til.

Stort sprik

Partene i næringslivet og næringslivsledere ser for seg en enda høyere prisvekst, på henholdsvis 4,9 og 5,8 prosent. I undersøkelsen er det norske husholdninger som er de mest optimistiske. De venter en prisstigning på 4,3 prosent de neste 12 månedene.

Men de er ikke like optimistiske til lønnsveksten. Husholdningene venter en lønnsvekst på 3,2 prosent i løpet av de neste 12 månedene. En nedgang på 0,2 prosent fra forrige undersøkelse.

Økonomene venter en lønnsvekst på 5,4 prosent. Partene i arbeidslivet venter derimot en lønnsvekst på 5,6 prosent, en oppgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Næringslivslederne venter en lønnsvekst i egen bedrift på 5,2 prosent for inneværende år, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Venter nytt rentehopp

Det er knapt ett døgn siden sentralbanksjef Ida Wolden Bache hevet styringsrenten til fire prosent. Siden nullrentenivået i 2021 har sentralbanken hevet styringsrenten 12 ganger for å få bukt med inflasjonen. Og den er heller ikke ferdig med arbeidet.

Wolden Bache og den pengepolitiske komiteen ser for seg nok en renteheving i september. Markedet venter at det vil gi en styringsrente på 4,25 prosent, som ifølge sentralbanksjefens forrige pengepolitiske rapport mente rentetoppen ville ligge.