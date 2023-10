Artikkelen fortsetter under annonsen

Før forrige uke ventet de fleste at Norges Bank ville heve renten på årets siste møte den 14. desember, slik at styringsrenten i Norge avslutter 2023 på 4,5 prosent.

Sentralbanken kommuniserte selv i september at det gikk mot enda en renteheving, da også rentebanen ble oppjustert.

Det var før inflasjonstall for september viste en kraftig avdemping i prisveksten forrige måned.

Tallslippet fikk markedet til å «juble», og i dagene siden har sannsynligheten for en renteheving, målt ved prisingen i rentemarkedet, falt markant. Blant økonomene ble det håp om at Norges Bank vil holde renten i ro på 4,25 prosent på årets siste møte.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank tar det enda et steg videre og mener nå «det ikke er utenkelig med et rentekutt i år».

– Det har vært et veldig spesielt år, der overraskelsene har stått i kø, stort sett med negativt fortegn. Bakteppet gjør at vi må være forberedt på at ting kan bli annerledes enn det vi ser for oss. Det er en tid for å holde et åpent sinn, sier han.

Større enn null, mindre enn ti

Knudsen trekker videre frem at rentetoppen både i USA, Storbritannia, eurosonen og her hjemme historisk sett ikke har vart i mer enn noen måneder av gangen og sier det er vanskelig å utelukke noe som helst.

– Det skal ikke mye til før Norges Bank må vurdere hvilken retning den skal ta ved neste korsvei. Hvis vi får overraskelser på nedsiden tilsvarende den vi fikk tirsdag, må sentralbanken rett og slett vurdere rentekutt allerede, sier han.

– Hvilket tall setter du på sannsynligheten for et kutt i år?



– Vi sier at det ikke er utenkelig, så det er større en null, men kanskje mindre enn ti prosent sannsynlighet.

– En kyniker ville kanskje sagt at du melder dette bare for å få oppmerksomhet, all den tid deres offisielle prognoser fortsatt sier at første rentekutt ikke skal komme før juni neste år?

– En kyniker kan absolutt si det. Samtidig kan man si at jeg er litt feig. Allerede før inflasjonstallene på tirsdag trodde jeg at rentetoppen er nådd, men likevel holder vi på anslaget nå i etterkant. Om noe kunne jeg lagt vår rentebane lavere, men i sum havnet vi på at vi tror renten blir uendret i desember, sier Knudsen.

Som Norges Bank har uttalt vil den i stor grad basere seg på data når den skal ta årets siste beslutning. Det betyr to ytterligere to inflasjonsmålinger som Knudsen beskriver som nøkkelen.

– I den verden vi lever i nå betyr det veldig mye. Det er utenkelig at skal skje, men hvis både total- og kjerneinflasjon faller til to prosent og det er utsikter til et slikt nivå fremover, er det ingenting i veien for rentekutt.

Null støtte

Knudsen får ingen støtte i synet på at et rentekutt i år ikke er utenkelig.

DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland, Nordea Markets' sjeføkonom Kjetil Olsen og Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum har null tro på at Norges Bank vil senke styringsrenten før året er omme og viser i all hovedsak til en prisvekst som stadig er godt over målet på to prosent.

– Da må verden ramle sammen, sier Kjetil Olsen om sannsynligheten for et rentekutt i 2023.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Han utdyper:

– For det første har vi en kjerneinflasjon på 5,7 prosent, noe som betyr at jobben ikke er gjort. Det holder ikke å bremse i noen måneder og tenke at jobben er gjort. Vi må se at det går litt dårlig i økonomien før lønns- og prisveksten kommer ned. Det andre er at vi ikke har noen stor tro på at Federal Reserve vil begynne med sine kutt slik den amerikanske økonomien utvikler seg, selv om prisveksten i USA mot formodning skulle komme ned mot to prosent.

Både Jullum og Haugland mener det må skje noe dramatisk og uventet for at Norges Bank i det hele tatt vil vurdere å kutte renten allerede.

– Noe à la Silicon Valley Bank, bare mye kraftigere, sier Jullum.

DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Vi kan bruke pandemien som eksempel. Dersom det hadde kommet en ny nedstengning ville det kunne ført til et kutt, sier Haugland.

DNB Markets' sjeføkonom minner om at det er under en måned siden Norges Bank selv sa at renten sannsynligvis skulle videre opp. Etter inflasjonstallene for september mener hun sannsynligheten for en økning er betraktelig mindre.

Haugland vil fortsatt se enda ett datapunkt før hun avlyser det siste rentehoppet for godt.

– Dersom den sterke og lovende, nedadgående trenden for inflasjonen blir bekreftet i oktober og november er det sannsynlig at den siste rentehevingen blir avlyst. Men å gå derfra til å tro på rentekutt anser jeg som svært usannsynlig.

Kutt neste år, men når?

Hva gjelder utviklingen for den norske styringsrenten neste år ser DNB Markets for seg et flatt rentenivå frem til desember, noe Haugland beskriver som et anslag med balansert risiko.

Likevel: Det er helt klart oppsiderisiko for renten i Norge, mener sjeføkonomen.

– Det er en risiko for at renten går raskere ned dersom andre lands sentralbanker begynner å kutte tidligere. Samtidig er forrige ukes inflasjonstall fra Sverige og USA en påminnelse om at vi ikke skal være skråsikre hva gjelder rentetopper, sier hun.

Sjeføkonom i Danske Bank Frank Jullum. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Jullum tror på sin side at Norges Bank vil komme med det første kuttet på et av hovedmøtene i løpet av første halvår i 2024, noe som betyr mars eller juni.

Han begrunner det med at han tror andre lands sentralbanker vil være i kuttmodus på starten av neste år, noe som vil gi rom for Norges Bank til å justere renten her hjemme. Såfremt at inflasjonen er klart avtagende.

– Det er viktig å huske på at selv om renten blir kuttet, så er ikke det et ekspansivt trekk. Man tar foten av bremsen slik at renten blir litt mindre innstrammende, sier Jullum.

Olsen i Nordea Markets tror ikke det blir noen rentekutt i 2024 og viser til at det er grunn til å tro at inflasjonen skal holde seg et stykke over to prosent gjennom året.

– Det er ikke opplagt at det skal komme rentekutt når økonomien ellers går såpass bra som den har gjort i USA. Vi veldig prisgitt det som skjer utenlands, og med én gang man stikker seg ut med rentene vil det få oppmerksomhet i valutamarkedet.

