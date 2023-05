Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk pmi steg med 2,6 poeng til 51,2 poeng i april, ifølge DNB Markets og Nima, Norsk forbund for innkjøp og logistikk. Indeksen brukes gjerne som en indikator på industriaktiviteten.

Pmi står for «purchasing managers indeks», innkjøpssjefsindeks på norsk, og er basert på intervjuer med innkjøpssjefer i industribedrifter. Pmi-tallene er basert på en undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Verdier over 50 er en indikasjon på økt aktivitet i økonomien.

Fagdirektør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, er langt mindre bekymret enn han var for et halvt år siden.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, sier det er noe uklart hva som vil skje fremover. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Seks måneder tilbake så vi for oss en gradvis resesjon, men oppgangen har fortsatt og det har ikke kommet en nedgang, sier Sunde.

Naturlig at det stopper opp

Han tror industrien kan kommer godt ut av dette året.

– Jeg er ikke redd for at 2023 blir et dårlig år. Det har vært en lang opptur etter pandemien, men med renteøkningene som har vært det siste året, er det naturlig at det stopper litt opp, legger han til.

Pmi-hovedindeksen er satt sammen av totalt fem delindekser. Av disse er det produksjon, ordreinngang og sysselsetting som går for å være de viktigste.

Ordreinngang steg 7,2 poeng til 48,7 poeng i april.

Produksjon steg 2,2 poeng til 52,5 poeng

Sysselsetting steg 4,0 poeng til 59,4 poeng – indeksen har steget tre måneder på rad.

Kortere leveringstid

Delindeksen for leverandørenes leveringstid falt med 5,3 poeng til 46,2 i april. Det vil si kortere leveringstid og er normalt assosiert med lavere aktivitet, men kan også for eksempel skyldes færre leveringsproblemer, slik enkelte bedrifter har rapportert om ifølge rapporten.

Delindeksen «Lagrene av innkjøpsvarer» steg med 0,6 poeng til 53,1 i april. Oppgang i lagre indikerer lavere etterspørsel, som bidrar til en lavere totalindeks.