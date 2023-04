Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Siste utgave av nasjonalregnskapet viser at Fastlands-Norges bnp falt 0,2 prosent i februar.

På forhånd var det ventet en beskjeden vekst på 0,1 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg. Norges Bank har på sin side anslått et bnp-fall på 0,2 prosent, og traff dermed med sin spådom.

Videre rapporterer SSB at den rullerende tremånedersveksten fra september-november til desember-februar var på 0,3 prosent.

– Den underliggende veksten i fastlandsøkonomien viser tegn til å bremse opp. Den rullerende tremånedersveksten har vært avtagende de siste månedene, sier Sletten.

Sterkere utvikling enn Norges Bank har antatt

SSB peker på lavere aktivitet i bygge- og anleggsvirksomhet og tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning som de fremste årsakene bak nedgangen. Sletten sier at bevegelsene fra januar til februar er rett nok er nokså små, men at den svake utviklingen i enkelte næringer fører til det som i sum er en nedgang.

I vinter rapporterte SSB et fall på 0,2 prosent i bnp for Fastlands-Norge i januar, og ble da tynget av et kraftig fall i bilkjøpene.

Disse tallene er nå revidert opp til en vekst på 0,1 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Netto ser da utviklingen likevel ut til å ha vært noe sterkere enn antatt av Norges Bank, kommenterer Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport.

Kombinert med fortsatt lave ledighetstall, som understreker at det fremdeles er høy aktivitet i norsk økonomi, og inflasjonstallene tirsdag, mener Gonsholt Hov det er liten tvil om at det går mot ny renteheving fra Norges Bank om drøye tre uker.

Styringsrenten er nå 3,0 prosent, og Handelsbanken venter en topp i høst på 3,75 prosent.

Oppgang i konsum og import

SSB rapporterer at husholdningenes konsum vokste 1,3 prosent i februar, mye som følge av en kraftig oppgang i transportmiddelkonsum, tenk bilkjøp, fra historisk svake januar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Antall bilkjøp har svinget kraftig siden slutten av 2022, noe som også har preget utviklingen i konsumet. Ser man bort fra transportmidler, falt husholdningenes konsum 0,8 prosent i februar. Nedgangen var bred på tvers av varegrupper, men særlig matkonsumet trakk ned, etter en oppgang i januar.

Videre falt eksporten 0,2 prosent i februar målt i faste priser, særlig som følge av nedgang i råoljeeksporten. Eksporten av tradisjonelle varer økte, mens eksporten av tjenester var tilnærmet flat.

Målt i løpende priser falt eksporten samlet 1,5 prosent i februar, både som følge av fall i volum og eksportpriser, men hovedsakelig grunnet fall i gassprisene.

Importen økte på den andre siden 1,9 prosent, målt i faste priser, og her var det særlig bilimporten som takk opp.

SSB rapporterer også at boliginvesteringene fortsatte å falle – etter en nedgang på fire prosent i januar, falt denne typen investeringer 0,5 prosent i februar. Den rullerende tremånedersnedgangen endte på 1,5 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.