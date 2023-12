Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg til 49,9 poeng i november, fremgår det av ferske tall fra DNB og Nima. Det betyr at aktiviteten i norsk industri så vidt var fallende sist måned.

Verdier over 50 indikerer nemlig økt aktivitet, mens verdier under 50 er et uttrykk for nedgang. I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk). Tallene er basert på en undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene.

Opp og ned

Selv om aktiviteten var fallende, tok den seg fortsatt opp fra oktober da PMI var 47,9 poeng. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets beskrev det som en veldig stor nedgang. Man måtte tilbake til august 2020 for å finne et like lavt nivå for de viktigste delindeksene samlet sett, ifølge Aamdal.

Gjennom 2021 og 2022 lå PMI-tallene over 50 for det aller meste av tiden, tidvis veldig mye. I år har det vært noen måneder med økt aktivitet og noen måneder med fallende aktivitet.

Slik var delindeksene

Ifølge den ferske rapporten fredag steg delindeksene for nye ordre, produksjon og sysselsetting. Disse bidro positivt til hovedindeksen. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene steg med 2,5 poeng til 49,5.

Indeksen for priser på innkjøpsvarer reverserte nedgangen måneden før og endte på 57,2 i november.

Ifølge den ferske rapporten fredag steg delindeksene for nye ordre, produksjon og sysselsetting. Disse bidro positivt til hovedindeksen. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene steg med 2,5 poeng til 49,5.

Indeksen for priser på innkjøpsvarer reverserte nedgangen måneden før og endte på 57,2 i november.

«Indeksen tyder på at innkjøpsprisene fortsatt stiger noe, men indeksen er likevel litt lavere enn sitt langsiktige gjennomsnitt. Kontaktene viser til at prisene har steget på valuta, strøm, gass og noen metaller, mens blant annet transportpriser har falt. Det var 60 bedrifter som svarte i undersøkelsen i november», heter det i rapporten.

Produksjonsindeksen ble 50,7 i november, opp fra 45,4 i oktober. Indeksen har i gjennomsnitt for de siste tolv månedene vært 51,0, og oktoberindeksen fremstår som tilfeldig svak, ifølge DNB og Nima.

ble 50,7 i november, opp fra 45,4 i oktober. Indeksen har i gjennomsnitt for de siste tolv månedene vært 51,0, og oktoberindeksen fremstår som tilfeldig svak, ifølge DNB og Nima. Indeksen for nye ordre ble 46,1 i november, opp fra 44,9 i oktober. Indeksene for hjemmemarkeds- og eksportordre endte på henholdsvis 45,2 og 43,6.

ble 46,1 i november, opp fra 44,9 i oktober. Indeksene for hjemmemarkeds- og eksportordre endte på henholdsvis 45,2 og 43,6. Sysselsettingsindeksen ble 53,0 i november, opp fra 52,2 i oktober. Med unntak for juli har denne delindeksen vært høyere enn 50 siden september 2020.

ble 53,0 i november, opp fra 52,2 i oktober. Med unntak for juli har denne delindeksen vært høyere enn 50 siden september 2020. Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,3 poeng til 47,1 i november. En lav indeks betyr kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet og bidrar til lavere hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer var 43,1 i november, ned fra 46,6 i oktober. En lavere lagerindeks assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en høyere totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, falt med 5,1 poeng til 47,0 i november, ifølge DNB og Nima.