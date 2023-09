Artikkelen fortsetter under annonsen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt med 0,3 prosent fra juli til august 2023, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dermed fortsetter handelsfallet fra juli, der nedgangen skrev seg til 0,9 prosent fra juni måned.

– Som i juli falt omsetningsvolumet for de fleste næringer også i august. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner var blant næringene som bidro mest ned, med en nedgang på 2,0 prosent fra juli til august. Dagligvare og butikkhandel med klær bidro også ned, mens netthandel var eneste næring som viste en liten oppgang, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

– Tallene viser tydeligere at husholdningene nå strammer inn. Riktignok har detaljomsetningen beveget seg sideveis over flere måneder, men nå har vi sett to måneder på rad med fall, kommenterer Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets overfor DN.

Som Hov er inne på, har trenden vært forholdsvis flat de siste månedene – sesongjustert har handelsvolumet steget marginalt, med 0,2 prosent, fra juni til og med august i år. Helt siden februar har utviklingen vært av flat karakter.

På årsbasis har handelsvolumet falt 2,1 prosent fra august 2022 til samme måned i år.

– Varehandelsbedriftene i Norges Banks regionale nettverk utmerker seg også med klart negative utsikter fremover, hvor flere av kontaktbedriftene viser til at de sitter med store varelagre etter pandemien, samtidig som husholdningene ventes å redusere forbruket som følge av en svakere privatøkonomi, sier Hov.

Han mener det er all grunn til at det private forbruket faller videre utover høsten, som en konsekvens av at kjøpekraften også i år har falt, kombinert med stadige rentehevinger fra Norges Bank.

– Men Norges Bank har tatt godt høyde for dette, og det betyr samtidig at det ikke er noe umiddelbart i de siste handelstallene som vil få Norges Bank på andre tanker. Tallene i dag endrer ikke forventningene om en ny renteheving i desember, slår Hov fast.

