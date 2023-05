Artikkelen fortsetter under annonsen

– Økningen var større enn ventet og godt over snittet for april de ti siste årene. Prisene så langt i år har økt mer enn vi hadde ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene og de høye levekostnadene ville bite hardere. Et sterkt arbeidsmarked, lettelser i utlånsforskriften og lavt boligtilbud synes å ha løftet prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Prisene på Obos-boliger i Oslo steg 1,1 prosent i april, mens de på landsbasis steg 1,2 prosent i måneden som gikk. Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Prisveksten er høyere enn normalt, da Obos-prisene i Oslo i gjennomsnitt har steget 0,2 prosent de siste ti årene.

De siste 12 månedene er Obos-prisene i Oslo opp 1,3 prosent, mens prisene på landsbasis har steget 1,4 prosent i samme periode-

Obos opplyser samtidig at det er blitt omsatt færre Obos-boliger i april i år, sammenlignet med de siste årene.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos. (Foto: Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/NTB) Mer...

Forrige måned steg prisene 1,4 prosent i Oslo, mens på landsbasis økte prisene med 1,5 prosent.

Venter flat utvikling

Sjeføkonom Sissel Monsvold ser for seg at renteøkningene som er ventet i mai og juni vil føre til at boligprisveksten dempes utover året, men påpeker samtidig at prisutviklingen vil avhenge av tilbudssiden.

– Vi antar at økte utlånsrenter og fortsatt høye levekostnader vil bidra til en utflating i prisene de neste månedene, og noe prisnedgang i høst, i tråd med normalt sesongmønster. Vi har tidligere anslått et forsiktig prisfall for året samlet på to prosent for landet og tre prosent i Oslo, men utelukker nå ikke at vi kan få en svak prisoppgang i stedet dersom tilbudet av boliger forblir lavt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lav boligbygging

Den lave boligbyggingen, spesielt i Oslo, er ventet å trekke opp prisene. Samtidig vil en høy lønnsvekst og økt befolkning være en motvekt til rentehevingene.

– Den lave boligbyggingen vil bidra til å trekke opp prisene, ikke minst når renten settes noe ned igjen. Det skjer trolig i løpet av 2024. Det er svært uheldig for de som ønsker å komme inn på boligmarkedet fremover at boligbyggingen avtar så kraftig som den gjør nå. Rekordlavt antall regulerte boliger, labert nyboligsalg, høye byggekostnader og dyrere boliglån kan føre til boligtørke i hovedstaden om ett til to år, sier Monsvold.

Torsdag klokken 11 legger Eiendom Norge frem ferske tall for boligprisenes utvikling i april. Som vanlig er spørsmålet hvordan økte renter slår ut i boligstatistikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.