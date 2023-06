Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved inngangen til året trodde de fleste økonomer at rentetoppen nærmet seg, og at Norges Bank ville heve styringsrenten en siste gang i mars. Da ville i så fall styringsrenten toppet ut på tre prosent.

Men slik gikk det ikke. Renten ble hevet både i mars og i mai, og allerede nå ligger styringsrenten på 3,25 prosent. Samtidig mener flere økonomer at Norges Bank er langt ifra ferdig.

Blant dem er økonomene i Handelsbanken, som denne uken endret sin renteprognose. De venter en dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng i neste uke, og legger seg dermed på samme bane som DNB Markets. Dessuten tror økonomene i Handelsbanken at Norges Bank vil gjøre en kraftig oppjustering av rentebanen, som er sentralbankens prognose for styringsrenten. Økonomene tror rentebanen vil vise en rentetopp på fire prosent, og med en mulighet for 4,25 prosent.

Sjeføkonom Marius G. Hov nevner flere årsaker som taler for en høyere rentebane. Inflasjonen er fortsatt svært høy, kronekursen er fortsatt svak og veksten i økonomien har gått ned, men er ventet å ta seg opp til høsten.

– «Bottom line» er at Norges Bank må ta i mer. De er på etterskudd, sier Hov.

Krevende rentebeslutning

Handelsbanken er ikke alene om å gjøre endringer i forventningene til Norges Bank. Denne uken har også Nordea Markets og Swedbank oppjustert forventningene, og de venter også en renteheving på 0,5 prosentpoeng i neste uke.

Både sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank og Nordea-strateg Dane Cekov omtaler det som en «krevende beslutning».

– En dobbeltheving er en krevende beslutning, og det er absolutt risiko for at Norges Bank holder seg til en normal heving på 0,25 prosentpoeng, og heller forlenger hevingsyklusen. Men gitt utsiktene til fortsatt høy inflasjon i sommer, tror vi Norges Bank nå vil være mer føre var, skriver Martinsen i en rapport.

Hos Sparebank 1 SR-Bank påpeker sjeføkonom Kyrre M. Knudsen at Norges Bank på forrige rentemøte i mai pekte på at inflasjonen er klart høyere enn målet og at renten mest sannsynlig ville blitt satt opp i juni.

– På sentralbankspråk betyr dette at renteoppgang til uken er bankers, sier han og legger til:

– Det er en viss spenning knyttet til rentemøtet torsdag. Spørsmålet er ikke lenger om det blir rentehopp, men om det blir en enkelt eller dobbelt heving – altså 0,5 prosent opp.

Knudsens beste estimat er nå at renten settes opp til 3,5 prosent til uken, så til 3,75 prosent i august og deretter til fire prosent i september. Han tror rentetoppen på fire prosent vil vare frem til 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En annen som er spent på Norges Banks beslutning i neste uke er sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom. Hun er bekymret for hvordan norske husholdninger vil takle det dersom styringsrenten går helt opp til 4,25 etter sommeren.

– Det kan være like greit å sette renten opp nå, samtidig tror jeg man må være veldig var for hvor mye norsk økonomi tåler, sier hun.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom anbefaler Norges Bank å ikke heve styringsrenten høyere enn til fire prosent. (Foto: Fredrik Solstad) Mer...

Vil merkes

Raskere og kraftigere rentehevinger vil merkes tydeligere for folk flest, påpeker Hov i Handelsbanken.

– For husholdningene kommer det til å merkes mye mer, gitt den sterke gjeldsgraden vi har i Norge. Det er også noe av det Norges Bank ønsker å oppnå for å holde aktiviteten nede. Rentebanen signaliserer at det kommer til å ta lang tid før renten beveger seg nedover igjen, sier han.

Økonomene i Handelsbanken har lenge ventet at Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng i juni, men nå har de endret mening. Fra venstre, rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen, sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken. (Foto: Per Thrana) Mer...

Dersom styringsrenten går opp til 4,0–4,25 prosent, innebærer at boliglånsrenten hopper opp til drøyt 5,5 prosent.

– En raskere renteheving biter mer, understreker Hov.

Det mener også Due-Andresen.

– Da tror jeg det røyner på for mange husholdninger og bedrifter. Jo mer man øker, desto hardere landing i norsk økonomi. Så det er en vanskelig balansegang, sier hun.

– For stor belastning

Due-Andresen viser til hva som skjedde på 1980-tallet, da mange opplevde en tosifret boliglånsrente.

– Jeg tror belastningen er vel så stor nå. Husholdningene har i mellomtiden tatt opp veldig mye mer lån som betyr at renter og boliglån svelger mer av inntektene til husholdningene.

Hun poengterer at det kan ta lang tid før man ser hele omfanget av rentehevingene. Hun peker på forrige ukes BNP-tall som tyder på at veksten er i ferd med å kjøle seg ned.

– Det er altså grunn til å være forsiktig. Jeg ville anbefalt Norges Bank å ikke sette den på over fire prosent. Det ville bli en for stor belastning. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.