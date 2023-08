Artikkelen fortsetter under annonsen

Sommerens resultatsesong er snart over og foreløpig er det lite som tyder på en global økonomi i trøbbel.

Igjen har flere av de største globale teknologiselskapene sprengt forventningene til hvor mye penger de skulle tjene. Både Amazon, Meta og Alphabet kunne melde om økt inntjening for andre kvartal.

Unntaket var kamphanene Apple og Microsoft som begge skuffet markedets forventninger.

– Ifølge de aggregerte tallene var det nok en gang bedre enn ventet. Det er fortsatt sterkere enn ventet inntjeningsvekst, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Han mener analytikerne muligens hadde for lave forventninger til selskapene.

– Det er mulig konsensusestimatene var noe pessimistiske, men det er ingen resesjon å spore sånn sett.

En resesjon er i makroøkonomi normalt definert som et fall i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler.

Chen minner om at innstramninger i pengepolitikken ikke har en umiddelbar virkning på økonomien.

– Mange er overrasket over hvor godt både selskaper og husholdninger har klart seg gjennom en av tidenes raskeste pengepolitiske innstrammingssykluser. Likevel ser vi at veksttakten avtar.

Kollega Anders Johansen, aksjeforvalter i Danske Bank, er enig i at sommerens resultatsesong gikk «bedre enn fryktet».

– Det har i lengre tid vært diskutert om at en resesjon kan slå ut i resultatene, men det ser foreløpig ikke ut til å treffe, sier Johansen.

Resesjon på horisonten

Spørsmålet om resesjon, eller økonomisk nedgang, er noe som ligger tungt i bevisstheten hos de fleste økonomer. Helt siden sentralbankene verden over begynte å heve styringsrentene for å få bukt med inflasjonen, har økonomer prøvd å anslå hvorvidt man står ovenfor en global resesjon eller ikke.

– Tror du vi står ovenfor en resesjon i løpet av de to neste årene?

– En resesjon de to neste årene? Det er jeg ganske sikker på. Men om du spør meg om de neste seks månedene er det mye mer usikkerhet, sier Johansen.

Anders Johansen er aksjeforvalter hos Danske Bank. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

– Jeg tror det er høyst sannsynlig at USA får en resesjon om ett til to år, noe som egentlig er mer optimistisk enn konsensus. En viktig nyanse er at det folk beskriver som en myk landing nettopp er en utsettelse av en resesjon som vil komme, sier Chen, og legger til:

– Det jeg sier nå, er at vi er sent i konjunktursyklusen, selv om syklusen kan leve lengre. Det var mange som mente vi skulle få en resesjon nå, for ett år siden. Nå har markedet kastet kortene og tror på en myk landing.

Chen mener effektene av rentehevingene ennå ikke er kommet i spill, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.

Johansen påpeker at det er vanskelig å vite nøyaktig når en resesjon begynner. Dette skyldes at mange av nøkkeltallene som beskriver økonomiens tilstand, for eksempel arbeidsledighet, er estimater som revideres jevnlig.

– Jeg tror arbeidsmarkedet er mindre sterkt enn mange tror. Det fortsetter å komme negative revisjoner på hvor mange arbeidsplasser som er skapt i 2022 og 2023, sier han.

Johansen viser til en analyse av økonom og tidligere fed-ansatt Danielle DiMartino Booth som viser at det ble skapt 800.000 færre jobber i USA i fjerde kvartal 2022 enn tidligere antatt. Dette kom først frem i en senere revisjon.

Forskjellig makrobilde

Når det gjelder det store bildet, mener Johansen den makroøkonomiske situasjonen i USA ser lysere ut enn i Europa.

– Makrobildet viser at USA har klart seg bra, mens Europa har klart seg litt dårligere. Inflasjonen i USA har tydelig kommet ned og det har vært en positiv overraskelse. I Norge har det vært motsatt, som et av få land i verden så har vi stigende inflasjon.

DN og hunden Arthur forklarer inflasjonen Hvorfor har alt blitt så mye dyrere? 02:17 Publisert: 17.07.23 — 11:41

Denne uken kommer det inflasjonstall for juli for både USA, Europa og Norge. Johansen viser til estimater som spår at inflasjonen her til lands vil dempe seg noe. Samtidig merker han seg at matvare- og leieprisene kan trekke inflasjonen i motsatt retning.

Historisk oljetrekk

Johansen mener også at det er viktig å følge med på oljeprisen som har økt med 11 prosent den siste måneden og nå ligger på 85 dollar fatet med Brent Spot.

– Oljeprisen har sneket seg opp igjen.

Hver uke kommer EIA (US Energy Information Administration) med endringer i de amerikanske oljelagrene.

– I forrige uke var det rekordstort lagertrekk i råolje fra det amerikanske lageret. Det har aldri vært registrert et så stort uttak siden det ble opprettet i 1982. Det er verdt å følge med på om dette var reelt eller en feil som blir korrigert neste uke.