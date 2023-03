Artikkelen fortsetter under annonsen

En uke preget av Fed-høring, bankkollaps og jobbtall ble rundet av med en bred nedgang i det amerikanske aksjemarkedet fredag kveld.

Slik endte det for de mest toneangivende indeksene:

Samleindeksen S&P 500 falt 1,5 prosent

Dow Jones Industrial Average falt 1,1 prosent

Teknologidominerte Nasdaq Composite falt 1,8 prosent

Falt gjorde de tre også tidligere i uken, og med fasit i hånd er det klart at S&P 500-indeksen har lagt bak seg sin tyngste uke siden september i fjor, ifølge The Wall Street Journal. Indeksen falt 4,6 prosent, mens Dow Jones og Nasdaq falt henholdsvis 4,4 og 4,7 prosent.

Månedens viktigste tall

Som ventet var ferske arbeidsmarkedstall fra USA en viktig faktor for handelen fredag. Fasiten viste at det både ble skapt flere jobber enn ventet, samtidig som arbeidsledigheten steg noe.

I tall ble det skapt 311.000 nye jobber, mot på forhånd ventede 225.000 ifølge Bloomberg. Arbeidsledigheten klatret fra 3,4 prosent i januar til 3,6 prosent i februar, mens det egentlig var ventet at den skulle holde seg uendret.

Jobbtallene regnes av mange i markedet som den aller viktigste indikatoren for å måle temperaturen og peke ut en retning for amerikansk økonomi. Tallene angir endring i antall ansatte i amerikansk økonomi fra måneden før, mens ansatte i landbruket holdes utenfor på grunn av de store, sesongmessige svingningene, derav navnet «Nonfarm Payrolls».

Banktrøbbel

Aksjemarkedet falt i etterkant av tallene - for så å stige for en kort periode - før en ny omdreining i den korte, men intensive sagaen om kollapsen i nisjebanken Silicon Valley Bank utløste aksjefall på ny.

CNBC meldte nemlig at amerikanske myndigheter nå har stengt banken og tatt kontroll over dens midler.

Det har skjedd etter at bankens kunder har trukket penger ut av konto i strie strømmer, rett og slett en "bank run", etter at det onsdag kveld ble kjent at banken ble tvunget til å selge statsobligasjoner og boligkreditt med tap for å sikre likviditet.

Banken har i stor grad rettet virksomheten mot å låne penger ut til en rekke tek- og oppstartsselskaper, som nærmest fikk penger kastet etter seg gjennom 2010-tallets lave og fallende renter. Pengene selskapene fikk plasserte de hos SVB, som igjen investerte dem i blant annet lange, amerikanske statsobligasjoner med fast rente.

Disse tek- og oppstartsselskapene står nå overfor helt andre rentekostnader enn før, og kombinert med en generell kraftig prisvekst har det gitt økte kostnader - og høyere pengebruk - og dermed færre innskudd til SVB.

Relativt plutselig fikk SVB et behov for likviditet, og måtte altså selge statsobligasjoner med tap for å besørge dette.

– «Risk on»

I sum fikk markedsaktørene rikelig med informasjon å tygge på gjennom ukens siste handelsdag.

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA inneholdt også viktig informasjon om lønnsveksten i februar, en nøkkelfaktor for de som lurer på hvor inflasjonen - og rentene - i USA tar veien videre.

Fasiten viste en lønnsvekst 4,6 prosent i februar, rett under de 4,7 prosentene det var ventet på forhånd.

– Litt svakere lønnsvekst enn ventet er det tallet vi merket oss, men også at jobbveksten fortsatt var veldig bra. Du har litt økt arbeidsledighet, men når det sammenfaller med jobbvekst, er det greit. Det er ikke noe resesjon å spore her, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

– Jeg vil tolke det her som bra fra et vekstståsted, ettersom det gjør det litt lettere på inflasjons- og lønnspresset, sier han.

– Hva tenker du om sjansene for en myk landing nå?

– Jeg har aldri trodd på myk landing, men nå herjer det jo mye snakk om «ingen landing» i 2023. Jeg tenker det blir ingen landing til det blir hard landing. Resesjonen blir stadig utsatt. Mitt ankepunkt har hele veien vært at første halvår er altfor tidlig for resesjon. Nå vurderer jeg å utsette resesjonen til 2024.

Økte renteforventninger

I januar ble det til sammenligning skapt 517.000 jobber, et tall som regelrett sjokkerte markedet, ettersom det var milevis over forhåndsestimatet. Dette tallet er nå revidert til 504.000 i rapporten som ble publisert fredag.

De knallsterke jobbtallene januar førte til et markant oppsving i renteforventningene. Under en høring i kongressen bekreftet USAs sentralbanksjef Jerome Powell denne uken at rentetoppen sannsynligvis blir høyere enn tidligere antatt. Powell var imidlertid tydelig på at sentralbanken vil fortsette å gjøre vurderinger fra møte til møte, basert på innkommende data.

I desember signaliserte sentralbanken en rentetopp på 5,1 prosent, mens markedet nå venter en rentetopp på litt over 5,4 prosent. I forbindelse med rentebeslutningen om drøye to uker, vil sentralbanken legge frem et nytt «dot plot», som viser hvert enkelt medlems forventning til styringsrenten på ulike tidspunkter frem i tid.

Torsdag priset markedet største sannsynlighet for en heving på 0,5 prosentpoeng ved rentemøtet i mars, men etter fredagens rapport er sannsynligheten redusert til 40 prosent, mens det gis 60 prosent sjanse for 0,25 prosentpoeng, ifølge CME Group.