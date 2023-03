Artikkelen fortsetter under annonsen

Bankkollapsen i USA skaper uro i verdens finansmarkeder. Det får konsekvenser for kronekursen, som svekket seg ytterligere gjennom dagen mandag.

Den norske kronen er nå på sitt svakeste nivå mot flere valutaer siden mai 2020. Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets sier tendensene har vært til stede de siste ukene, og siden nyttår har den norske kronen falt 7,5 prosent.

– Det er et betydelig fall. Vi er i en uforutsigbar situasjon. Nå har man ikke bare et inflasjonsproblem, men man har et tilsynelatende stressproblem i finansmarkedene og det er vanskelig å kvantifisere, sier Knudsen.

Én euro kostet mandag ettermiddag 11,40 kroner, og har den siste måneden blitt 50 øre dyrere. Dollaren handles til 10,63 kroner, og har siden midten av februar blitt 40 øre dyrere.

Toppen av isberget

Ifølge Knudsen er det en rekke faktorer som ligger til grunn for den svake kronen. Den ferske bankkollapsen er bare toppen av isberget:

Styringsrenten hos andre land er ventet høyere enn den norske. Rentedifferansen mellom Norge og andre land har dermed ført til at den norske kronen er blitt mindre attraktiv. Tidligere har det vært motsatt, at den norske styringsrenten har vært noe høyere enn hos andre land.

Det internasjonale markedet har siden oktober har en god risikovilje, som skulle vært positivt for den norske kronen, men de lavere energipriser har preget råvarevalutaer som den norske kronen.

Knudsen sier at markedsuroen reduserer risikoappetitten i markedene, og at det er med på å svekke kronen ytterligere.

– Kronen er en utsatt valuta når det blåser. Markedsuroen som oppstår bankkollapetsen treffer alle. Kronen er i en slik situasjon mer volatil, og gjerne mer sensitiv til usikkerhet, sier Knudsen.

– Bekymringsfullt

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1har lenge advart om at kronekursen kan bli så svak at sentralbanken må heve renten for å forsvare kronekursen, slik Norges Bank også måtte gjøre på starten av 90-tallet.

– Det er et bekymringsfullt bilde, sier Holvik.

Hun tror at renten settes opp 0,25 prosentpoeng neste uke.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 sier det er et bekymringsfullt bilde.

– Det er ingen tendenser som peker på at kronen skal styrke seg igjen. Vi nærmer oss krisenivåene fra pandemien, da finansmarkedet i Norge var nær å stoppe opp hadde det ikke vært for at USAs sentralbank opprettet en ordning for utlån av dollar til Norges Bank, sier Holvik.

Uroen i verdensmarkedene har ført til et kraftig fall i oljeprisen, som siden børsåpning mandag har falt over fem prosent.