I et intervju med TV 2 raser Følsvik mot sentralbankens beslutning om å heve renten med 0,5 poeng. Hun mener beslutningen skader hverdagen til bedrifter og folk, og advarer mot at Norge kan «gå på en kjempesmell» om rentehevingene fortsetter.

– Det er ubegripelig at sentralbanksjefen fortsetter sitt aggressive rentekappløp, sier Hessen Følsvi og legger til:

– Hvis folk og bedrifter dyttes utfor stupet, så har vi ikke lenger kontroll med økonomien, legger hun til.

Uakseptabelt

LO-lederen kritiserer Norges Bank for å bruke økt arbeidsledighet som et virkemiddel for å bukt med den økonomiske situasjonen.

– Vi kan ikke akseptere at Norges Bank nok en gang bruker økt arbeidsledighet som virkemiddel i den økonomiske politikken. Og jeg kan ikke ta ansvar for en fornuftig lønnsdannelse i dette landet, hvis sentralbanksjefen skal fortsette med sine aggressive rentehevinger, sier Hessen Følsvik til samme avis.

Følsvik viser til at Norge har blant Europas laveste arbeidsledighet noe som skyldes det trepartssamarbeidet mellom bedrifter, fagforeninger og staten.

– Den norske modellen har tatt oss gjennom kriser før, og skal gjøre det igjen. Da kan vi ikke ha en overdommer på Bankplassen, som kjører sitt eget løp. Jeg minner om at Norges Bank også skal ta hensyn til sysselsettingen, når de fastsetter renten, sier LO-lederen til TV 2.

Kommer utenfra

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad utdyper til DN om hvorfor forbundet mener «rentehevingen» ikke er nødvendig.

– Renteøkningene har vært altfor aggressive det siste året uten at det har hatt noen nevneverdig effekt på prisveksten. Det er fordi inflasjonen kommer utenfra. Med rentehevingene rammer man bare den norske innlandsøkonomien i stedet.

Det er ikke enighet blant økonomer om hvor mye renten bør opp, og hva årsakene bak inflasjonen er. En leir i debatten mener at en aggressiv renteheving må til for å bremse innenlandsøkonomien, få slutt på kronesvekkelsen og få ned prisveksten.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad og LO-leder Peggy Følsvik mener inflasjonen kommer utenfra. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Den andre leiren mener at inflasjonen skyldes utenlandske forhold som pandemien og krigen i Ukraina, og at en aggressiv renteheving bare vil lede til en hard landing hvor sentralbankene blir nødt til å senke renten igjen for tidlig.

Bjørnstad mener rentehevingene til Norges Bank rammer økonomien til bedrifter og folk uten å ha noen særlig effekt på de underliggende årsakene til prisveksten på mat, energi og annet. I stedet mener han at Norge bør dempe den økonomiske effekten av utenlandsk inflasjon gjennom tre virkemidler.

– Det er tre virkemidler som alle må virke sammen for å demme opp for de negative konsekvensene av importert inflasjon. Renten må i en slik situasjon fokusere på sysselsettingen, lønnsdannelsen må holde fast på industriens konkurranseevne og statsbudsjettet må verne om de svakeste og hindre de negative utslagene. Målet med disse er å skape god utvikling i norsk økonomi, holde fast på lønnsdannelsen og styrke konkurranseevnen.

– Hvilket nivå mener LO Norges Bank burde sette renten til?

– Vi tallfester ikke hva rentenivået bør ligge på, men sier fra når vi mener den kan skade økonomien og arbeidsmarkedet

– Men renten bør ligge på 3,25 prosent eller lavere?

– Vi synes dagens renteøkning var unødvendig, fordi inflasjonen kommer utenfra og vi har bygget opp en lønnsdannelse som håndterer dette fra før. Nå utfordres heller dette forsvarsverket fra rentesettingen, sier Bjørnstad