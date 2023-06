Artikkelen fortsetter under annonsen

Tyrkia har de siste årene kjørt en noe uortodoks pengepolitikk: i møte med inflasjon på oppadgående, kjørte Tyrkia styringsrenten ned.

Inflasjonen steg fra rundt 20 til over 80 prosent på to år og ligger nå rundt 40 prosent, mens styringsrenten er satt ned fra 19 til 8,5 prosent.

Dette etter streng instruks fra president Tayyip Erdogan, som i lang tid har vært en uttalt motstander av høye renter. Han har blant annet sagt at renter er «mother and father of all evil» til Reuters.



Valutamarkedet besvarte rentemanøveren med å sende tyrkisk lira til historisk lave nivåer, og den ukonvensjonelle pengepolitikken har delvis skyld i landets levekostnadskrise.

Femte sentralbanksjef siden 2019

Nå har Erdogan hyret inn ny sentralbanksjef: amerikansk-tyrkiske Hafize Gaye Erkan, som tidligere har hatt lederroller i Goldman Sachs, og etter det, i fallerte First Republic Bank som gikk konkurs 1. mai i år.

Gaye Erkan satt som styremedlem og president i banken fra 2014 til sommeren 2021, før hun hadde i underkant av et halvt år som medkonsernsjef .

Artikkelen fortsetter under annonsen

Der skal hun ifølge Financial Times ha vært involvert i handlinger med andre i bankens toppledelse to kilder beskriver som «giftige» overfor avisen. En intern strid skal ha resultert i at Gaye Erkan fikk 10 millioner dollar i sluttvederlag.

Avisen skriver nå at ansettelsen har utløst forsiktig optimisme blant investorer om at Erdogan vil vende tilbake til en mindre utradisjonell pengepolitikk. Erdogan ble gjenvalgt for drøye to uker siden, og har med Gaye Erkan ansatt sin femte sentralbanksjef siden 2019.

Markedet er positivt

Gaye Erkan er utdannet industriingeniør fra Boğaziçi-universitetet i Istanbul, har en doktorgrad i anvendt matematikk og risikostyring fra Princeton og et par lederprogrammer fra Stanford og Harvard Business School.

Siden ansettelsen ble kjent har tyrkiske statsobligasjoner utstedt i dollar steget i verdi, mens prisene på CDS-er tilknyttet tyrkisk statsgjeld samtidig har falt.

Gaye Erkan vil få nok å hanskes med: flere økonomer har advart om at sentralbankreservene er farlig skrantne etter at den tyrkiske sentralbanken har brukt utenlandsk valuta verdt rundt 25 milliarder dollar hittil i år for å finansiere et gapende budsjettunderskudd og for å forsøke å støtte opp om tyrkisk Lira.

– Arver høy inflasjon

– Jeg tror jobben til Erkan vil være både lett og vanskelig, sa Hakan Kara, tidligere sjeføkonom i Tyrkias sentralbank til avisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vanskelig, fordi hun arver høy inflasjon og et sett med ineffektive reguleringer hun må nøste opp i. Lett, fordi gitt den uvanlig dårlige kredibiliteten til hennes forgjenger, kan hun forbedre sentimentet veldig raskt ved å bare holde seg til grunnleggende sentralbank-lære, fortsatte han.

– Erkan vil måtte gjenoppbygge sentralbanken etter flere år med dårlig ledelse, degraderinger og utskiftninger. Som de fleste andre institusjoner har sentralbanken mistet dens uavhengighet og blitt hult ut av Erdogans streben etter å sentralisere makten, sier Wolfgang Piccoli i konsulentselskapet Teneo til avisen.