Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk pmi endte på 51,4 poeng i august, ifølge DNB Markets og Nima, Norsk forbund for innkjøp og logistikk.

Pmi står for «purchasing managers indeks», innkjøpssjefsindeks på norsk, og er basert på intervjuer med innkjøpssjefer i industribedrifter.

Tallene er basert på en undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Verdier over 50 er en indikasjon på økt aktivitet i økonomien, og verdier under 50 er et uttrykk for nedgang.

August-tallene viser et fall på 4,9 poeng fra juli. Det opplyses at tallene for juli overvurderte aktiviteten. Blant annet avtok delindeksene markert for nye ordre og produksjon i juli, likevel ble indeksene notert til over 50 poeng.

Det var 60 bedrifter som deltok i undersøkelsen i august.

Pmi-hovedindeksen er satt sammen av totalt fem delindekser. Av disse er det produksjon, ordreinngang og sysselsetting som går for å være de viktigste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Produksjon ble 51,1 poeng i august

Ordreinngang ble 53,8 poeng i august

Sysselsetting ble 52,9 i august

Det tyder på at innkjøpsprisene fortsatt stiger noe, selv om indeksen er lavere enn i første halvår. I august endte indeksen for priser på innkjøpsvarer 56,9 poeng. I undersøkelsen trekker bedriftene frem at valutakurseffekter og økte priser på noen matvarer har preget dem.

Indeksen for lager av innkjøpsvarer avtok til 43,7 poeng – som er det laveste siden våren 2016. Samtidig melder bedriftene om at kortere leveringstid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.