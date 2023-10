Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg til 52,5 poeng i september, fremgår det av ferske tall fra DNB og Nima.

Det indikerer dermed at aktiviteten i industrien økte forrige måned, etter lignende tall også i august.

Tallene er basert på en undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Verdier over 50 er en indikasjon på økt aktivitet, mens verdier under 50 er et uttrykk for nedgang. I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk).

Oppgang over nesten hele linjen

I september var det 67 bedrifter som svarte på undersøkelsen, som viser en oppgang for alle delindekser utenom ordreinngang.

Hovedindeksen steg 1,3 poeng til 52,5 poeng i forrige måned.

Ordreinngang-indeksen falt 0,9 poeng til 52,5.

Produksjonsindeksen steg 1,4 poeng til 52,3 poeng.

Sysselsettingsindeksen steg et halvt poeng til 53,6.

Den samlede oppgangen ble altså drevet av økte indekser både for produksjon og sysselsetting, men også av en markant økning i leverandørenes leveringstid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ellers steg indeksen for priser på innkjøpsvarer med 0,7 poeng til 57,6 poeng i september.

– Indeksen tyder på at innkjøpsprisene fortsatt stiger noe, men den er likevel lavere enn sitt langsiktige gjennomsnitt, skriver DNB.

«Kontaktene viser til at prisene har falt på vegetabilske oljer, aluminium, plast og stål, mens blant annet diesel, propangass, kakao, kjøttråvarer og karbonstål har økt i pris», heter det videre.

Kraftig økning, men under normalen

Indeksen for leverandørers leveringstid steg 8,7 poeng til 50,6 poeng, men til tross for den kraftige månedlige oppgangen er tallet likevel godt under det som har vært normalt de siste to årene etter pandemien. Denne delindeksen var på 80-tallet i september 2021.

En lav indeks betyr kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet.

Aktiviteten i norsk industri har holdt seg noenlunde sterk gjennom året, etter å ha startet 2023 rett under 50-tallet. De siste par månedene har indeksen holdt seg over 50, selv om tallene for juli ble erkjent å ha overvurdert aktiviteten.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.