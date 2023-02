Artikkelen fortsetter under annonsen

PMI-undersøkelsen fra Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (Nima) og DNB for januar endte på 50,0, noe som indikerer uendret aktivitet i norsk industri fra desember til januar, justert for normale sesongsvingninger.

Norsk PMI PMI står for Purchasing Managers Index og er forventningsundersøkelser blant innkjøpssjefer.

DNB PMI er en norsk innkjøpssjefsindeks og utarbeides i et samarbeid mellom Nima – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB.

Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene.

Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.

Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Kilde: Nima

Tross uendret samleindeks, var det bevegelser i underindeksene. Produksjonstakt, leverandørenes leveringstid og lager av nyinnkjøpte varer steg i januar.

Ordreinngangen stuper i Norge

Men ordreinngangen og sysselsettingen falt, og med unntak av oktober har ordreinngangen vært fallende de siste syv månedene. Indeksen for nye ordre falt med 1,3 poeng, til 46,7 i januar, og det er særlig det norske hjemmemarkedet som svikter. Der ordrene var delt inn etter hjemme- og eksportmarked var det nedgang på henholdsvis 6,1 og 0,5 poeng.

Dette kan indikere at produksjonstakten på sikt også kan gå ned etter hvert som lagrene fylles opp, med mindre ordreinngangen tar seg opp igjen.

I undersøkelsen rapporterte flere om prisfall på blant annet stål og trelast, mens det var et mer blandet bilde for innsatsvarer som steg i pris.

Produksjonsindeksen steg med 1,7 poeng til 52,0 i januar, mens indeksen for nye ordre falt med 1,3 poeng til 46,7 i januar.

Sysselsettingsindeksen avtok med 0,7 poeng til 51,1 i januar, og er dermed lavere enn indeksens langsiktige gjennomsnitt for første gang siden januar 2021. Det er i tråd med de fleste økonomenes antagelser om at arbeidsledigheten kan øke noe etter hvert som rentehevelsene og generelt økte kostnader slår inn i økonomien, både i næringslivet og hos forbrukerne.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,4 poeng til 51,1 i januar. Det er fortsatt en indeks som betyr økt leveringstid, men indeksen er lavere enn vanlig. Økt leveringstid er ifølge undersøkelsen normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 1,4 poeng til 51,3 i januar. Lageroppgangen assosieres med lavere etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks.

