Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt til 47,9 poeng i oktober, fremgår det av ferske tall fra DNB og Nima.

Det indikerer at aktiviteten i norsk industri falt forrige måned, etter en opptur i september.

Tallene er basert på en undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Verdier over 50 er en indikasjon på økt aktivitet, mens verdier under 50 er et uttrykk for nedgang. I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk).

– Det er en veldig stor nedgang, med mange komponenter som trekker ned, ikke bare noen få som faller mye. Vi må tilbake til august 2020 for å finne et like lavt nivå samlet sett for de viktigste delindeksene, sier DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal.

Les også: Overraskende lav inflasjon i eurosonen

Nedgang over hele linjen

I oktober var det 67 bedrifter som svarte på undersøkelsen, samme antall som i september. Tallene viser nedgang for alle underindekser, utenom indeksen for lager av innkjøpte varer.

Hovedindeksen falt 3,9 poeng til 47,9 poeng i oktober.

Indeksen for ordreinngang falt 6,4 poeng til 45 poeng.

Produksjonsindeksen falt 5,6 poeng til 45,7 poeng.

Sysselsettingsindeksen falt 1,4 poeng til 52 poeng.

Den eneste oppgangen kom altså for indeksen for lager av innkjøpte varer, som steg 0,7 poeng til 46,9 poeng. En høyere lagerindeks forbindes med lavere etterspørsel, og kan dermed ses i sammenheng med den brede nedgangen ellers.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig falt indeksen for leverandørenes leveringstid med 1,4 poeng til 48,7 poeng i oktober, noe som peker mot kortere leveringstider og som igjen er forbundet med lavere aktivitet.

– Undersøkelsen gir ikke svar på hva som ligger bak tallet, men skal vi spekulere kan vi se svake tall internasjonalt i lys av disse tallene. Norsk PMI-indeks har vært overraskende høy den siste tiden, og at den nå kommer ned gir større overensstemmelse med slik det er utenlands, sier Aamdal.

DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Store utslag

Økonomen minner om at det er et begrenset utvalg blant respondentene, som også kan variere fra måned til måned. Typisk vil norske bedrifter som leverer til petroleumssektoren oppleve solid etterspørsel, mens selskaper som leverer til bygg og anlegg oppleve betydelig svakere etterspørsel om dagen.

Les også: Uendret gjeldsvekst i norske husholdninger

I tillegg leverer mange selskaper til utlandet, og lav etterspørsel ute vil påvirke bedriftene her hjemme.

– Derfor skal det ikke mange endringer i utvalget før man får betydelige utslag, påpeker Aamdal.

Norsk PMI har svingt betydelig så langt i 2023, der seks av ti måneder nå har vist et fall i aktiviteten. Den foreløpige toppen kom i august, da indeksen var på 56,2 poeng. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.