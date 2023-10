Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i USA var på 3,4 prosent på årsbasis i september, fremgår det av ferske PCE-tall fredag ettermiddag. Det var helt som ventet på forhånd. I august var tolvmånedersveksten 3,4 prosent.

Kjerne-PCE, som ekskluderer energi- og matvarer, ble målt til 3,7 prosent på årsbasis – også dette helt som ventet. I august var kjerneinflasjonen på 3,9 prosent.

PCE-tallene blir ofte omtalt som Feds foretrukne måling av inflasjonen, og skiller seg fra tradisjonelle kpi-tall på flere måter. I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner.