PCE-inflasjonen (personal consumption expenditure) endte på 3,0 prosent i juni, mot ventet 3,0 prosent. Kjerneinflasjonen endte på 4,1 prosent i juni, mot ventet 4,2 prosent.

At prisveksten roer seg ned, ble tilsynelatende godt mottatt i aksjemarkedet. I timen før de amerikanske børsene åpnet, indikerte derivathandelen at indeksene ville stige markant. Nasdaq lå best an, der hovedindeksen lå an til et løft på 1,3 prosent.

En av grunnen er at PCE-tallene ofte blir omtalt som Feds foretrukne inflasjonsmål og skiller seg fra tradisjonelle kpi-tall på flere måter. I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner. PCE-deflatoren er den størrelsen den amerikanske sentralbanken legger til grunn i sine beregninger av inflasjonsutviklingen.

En roligere prisvekst tolkes trolig av flere investorer som et tegn på at renteøkningene kan være over. Renteløftene har vært selve giften for en videre kursoppgang på børsene, særlig på tek-børsen Nasdaq.

Da børsene åpnet fredag, steg da også Nasdaqs hovedindeks over én prosent. I åpningsminuttene steg den brede S&P 500-indeksen 0,7 prosent og industritunge Dow Jones steg 0,6 prosent.

Ser til jobbtall

Da den amerikanske sentralbanken (Fed) kom med ny rentebeslutning onsdag gjentok Fed-sjef Jerome Powell at de vil ha en datadrevet tilnærming til fremtidige rentebeslutninger. Sentralbanken har klemt til med en serie rentehevinger i et forsøk på å få inflasjonen ned.

Fra en topp på 9,1 prosent i juni i fjor har inflasjonen i USA nå kommet ned på tre prosent.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

– Det var veldig høy inflasjon i mai og juni i fjor. Sammenligningen fremover kommer til å være verre å få ned, sier sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank.

Han tror det blir viktigere å følge med på hva de neste to amerikanske arbeidsmarkedsrapportene sier. Begge to kommer før Feds neste rentemøte.

– Inflasjon er fortsatt superviktig, men jeg tror den mer langsiktige fortellingen vil være hva som skjer med arbeidsmarkedet. Det er mange som tror at det ikke ble resesjon denne gangen. Det jeg ikke får til å gå opp er hvor den fremtidige veksten skal komme fra når vi har null «slack» i arbeidsstyrken. Kanskje klarer man å unngå resesjon, men da tar det ikke lang tid før det blir nytt trykk på priser og lønninger. Derfor tror jeg arbeidsmarkedet er så viktig å følge med på, sier sjefstrategen.