– Vi er med dette et skritt nærmere drømmescenariet – det såkalte Goldielocks-scenariet. Det innebærer at veksten i økonomien roer seg, inflasjonspresset avtar og renten etter hvert kan settes ned – samtidig som vi beholder jobbene våre, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

– Kjempegode nyheter, sier sjeføkonom i SR-Bank Kyrre M. Knudsen.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for andre kvartal er noe svakere enn ventet. Brutto nasjonalproduktet (bnp) måler den samlede verdiskapingen i hele landet, og er det vanligste målet på økonomisk vekst.

– Veksten flatet ut i første halvår 2023. Sterk prisvekst og høyere rente har trukket ned kjøpekraften til husholdningene, og det demper etterspørselen. Det gir en generell nedkjøling av økonomien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten i en melding.

Tror fortsatt på rentehopp

Nedkjølingen av økonomien er en ønsket politikk fra Norges Bank, som har satt opp rentene blant annet for å oppnå dette.

– Dette er kjempegode nyheter! Det er presset i økonomien som har ført til høy inflasjon og derfor alle rentehoppene. Det viser at renten omsider biter og presset avtar. Det er jo mange faktorer her, men dette er et argument for at vi nærmer oss rentetoppen, sier Knudsen i SR-Bank.

Men blant ekspertene er det fortsatt uenighet om rentetoppen er nådd. Analytiker Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken var tirsdag morgen kjapt ute med å helle kaldt vann i blodet på alle de lånekundene som nå håper smertetoppen er nådd.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

«Selv om veksten bremser ned skjer det fra høye aktivitetsnivåer, og arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Selv om det verste presset er tilbakelagt, har den endelige normaliseringen fortsatt et stykke å gå. Dermed er det ingenting som rokker ved Norges Banks planer om en ny renteheving i september», skriver Hov i sin morgenrapport.

Hov presiserer til DN at høye og oppjusterte lønnsforventninger blant partene i arbeidslivet vil slå mer direkte inn i bedriftenes kostnader fremover, noe som vil gi høyere priser på varer og tjenester. Han mener dette dette kan forlenge perioden med høy kjerneinflasjon.

– Så i alt, det er ikke noe her som vil berolige Norges Bank med det første, selv om avmatningen i realøkonomien nå går sin gang slik de ønsker, sier Hov.

Strømprisene trakk ned

Bygge- og anleggsvirksomheten var som ventet den næringen med det største negative bidraget til bnp. SSB mener dette må ses i sammenheng med husholdningenes reduserte boliginvesteringer og endrede regler for innleie av arbeidskraft.

Kronen svekket seg videre mot valutaene til de største handelspartnerne. Det bidro til at prisene på importvarer fortsatte å øke. Samlet økte importprisene med 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal, og var med det 7,7 prosent høyere enn 2. kvartal i fjor.

Men strømprisene har stupt i sommer, og SSB påpeker at energiprisene var blant få faktorer som trakk prisveksten ned i andre kvartal.

Handelsbalansen har svekket seg fra de rekordhøye nivåene i 2022, men Norge har fortsatt et stort overskudd på utenrikshandelen. Energiprisene, som var høye gjennom store deler av 2022 og starten av 2023, falt i første halvdel av 2023. I 2. kvartal var det særlig prisene på naturgass og elektrisitet som falt.