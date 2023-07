Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne rentehevingen var nærmest skrevet i sten. Det var helt som forventet at den europeiske sentralbanken ville heve rentene med 0,25 prosentpoeng. Dette er den niende rentehevingen på rappen.

De europeiske innskuddsrentene er nå på 3,75 prosent. Dermed er de tilbake til sitt tidligere høyeste nivå som ble nådd i 2001.

Det står i sterk kontrast til fjoråret da Europa gikk inn i sommeren med negative renter.

Ingen rentetopp-svar

Selv om det ikke var knyttet noen reell spenning til selve rentebeslutningen, er markedet svært opptatt av å få svar på når ECB mener rentetoppen er nådd. Det store spørsmålet nå er om sentralbanken vil heve renten nok en gang i september eller la den stå på stedet hvil. Markedsaktørene må smøre seg med tålmodighet.

Den innledende pressemeldingen gir nemlig ingen indikasjoner på hvorvidt sentralbanken vil heve renten ytterligere. Det gjør heller ikke den mer utfyllende pressekonferansen. Der gjentar ECB at de vil fortsette å ha en dataavhengig tilnærming. Det betyr at de vil se hva de økonomiske nøkkeltallene viser fremover før de tar noen beslutninger.

Under pressekonferansen fikk sentralbanksjef Christine Lagarde spørsmål om hvordan de vurderte en ny heving, pause eller rentetoppen på neste møte i september.

Lagarde gjentok at de ville se dataene først.

Sentralbanksjefen viste til et avsnitt om fremtidige rentehevinger og inflasjonsmål i sin tale, og påpekte at det var en liten endring i ordlyden fra talen fra forrige møte.

– Det er ikke tilfeldig eller irrelevant, sa hun.

– Det jeg sier er at data, og våre vurderinger av dataene, vil fortelle oss hvor lang vei vi har igjen å gå. Vi er med viten og vilje datadrevne. Vi har et åpent sinn for hva beslutningen vil bli i september. Det kan hende vi hever og det kan hende vi holder den i ro. Hva som bestemmes i september er ikke hugget i sten. Det kan variere fra et møte til et annet. Jeg håper det er klart og tydelig at vi ikke er i et territorium med fremtidsguiding, sa Lagarde.

Hun gjorde det samtidig klart at de i hvert fall ikke kommer til å kutte renten.

Fortsatt høy inflasjon

ECB påpeker at utviklingen siden sist rentemøte støtter opp om forventningene om at inflasjonen vil falle videre gjennom året, men at den fortsatt vil ligge over målet over en forlenget periode.

«Mens enkelte tall viser tegn på at det letter, er den underliggende inflasjonen fortsatt generelt høy», skriver ECB.

Inflasjonen i eurosonen var 5,5 prosent i juni, ned fra 6,1 prosent i mai. Energiprisene falt videre. Veksten i matprisene bremset også opp, men lå fortsatt på 11,6 prosent forrige måned.

I talen trekker Lagarde frem forhold som kan være både positivt og negativt for inflasjonen. Et av forholdene som kan trekke matprisene opp mer enn anslått, er ifølge Lagarde hetebølgene og brannene som herjer det sørlige Europa.

Etter rentebeskjeden svekkes euroen mot amerikanske dollar. Kort tid etter rentebeslutningen offentliggjorde USA tall for amerikansk økonomi som viste en bnp-vekst på 2,4 prosent i andre kvartal. Det var en god del mer enn ventet.

Følger etter USA

ECB følger etter den amerikanske sentralbanken (Fed) som satte renten opp tilsvarende onsdag. I USA opererer sentralbanken med et renteintervall, som nå er oppe i 5,25-5,5 prosent. På pressekonferansen sa Fed-sjef Jerome Powell tydelig at de ikke har besluttet seg for hva de vil gjøre på de fremtidige møtene.

– Jeg vil si at det absolutt er mulig at vi hever også i september – dersom dataene vi får fremover skulle tilsi at det er riktig, sa han.

Powell la tung vekt på at det er «langt igjen» før inflasjonen er nede på to prosents årsvekst, selv om den falt til tre prosent i juni.

Norges Bank legger frem sin rentebeslutning 17. august. Dette er et mellommøte, der sentralbanken ikke legger frem en ny pengepolitisk rapport med oppdatert rentebane og prognoser. Den kommer først sammen med rentebeslutningen for september.