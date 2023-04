Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene venter i spenning på nye tall på prisstigningen i mars fra både Norge, USA og eurosonen. Tirsdag kommer norske tall fra SSB, onsdag kommer tallene fra USA som hele verden venter på.

– Totalinflasjonen er på vei ned ettersom energiprisene ikke har gjentatt den voldsomme klatringen vi så i fjor, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Hun venter et prisfall på årsbasis fra 6,3 i februar til 5,9 i mars.

– Men det mest interessante her hjemme, er kjerneinflasjonen, sier hun, og peker på at også Norges Bank er mest opptatt av prisstigningen fratrukket energiprisene.

Hun viser til at i februar var kjerneinflasjonen lavere enn antatt, blant annet fordi matvareprisene steg overraskende lite.

– Det kom av litt spesielle forhold der presset, konkurransen og mediekjøret i forkant gjorde prishoppet i februar veldig synlig, noe som dempet oppgangen.

– Vi tror kjerneinflasjonen har steget nå, slik at årsveksten går fra 5,9 til 6,1 prosent i mars.

Flere jokere

Det er i tråd med Norges Banks forventning, som så langt har hevet styringsrenten én gang i år, til tre prosent. Så høy har ikke styringsrenten vært siden 2009, og sentralbanksjef Ida Wolden Bache har fått kritikk fra flere økonomer for å heve renten for mye for raskt. Sentralbanksjefen signaliserte i mars at det ytterligere to renteøkninger til 3,5 prosent i sommer.

– Finnes det noen jokere her?

– Ja, det er mange ting som kan overraske, men vi er spesielt spente på matvareprisene. Det var overraskende lite oppgang i februar, men nå tror vi matvareprisene skal litt opp.

– Men så vil rentehevingene være over i juni?

– Ja, vi holder en knapp på det.

Venter mer enn markedet

Før påske tok kollapsen i Credit Suisse mye oppmerksomhet for investorene verden over, og bidro til å dempe troen på videre renteøkning.

– De største pessimistene tenker at dette er starten på noe stort som vil ramme alle bankene og hele det finansielle systemet. Jeg har mer troen på at det er snakk om enkeltstående tilfeller, hvor dette er eksempler på banker med en dårlig, spesiell og utsatt forretningsmodell eller banker som har slitt med lønnsomheten i lang tid. Slik som Credit Suisse.

Haugland venter videre renteoppgang på begge siden av Atlanteren, til tross for denne uroen.

– At det ikke har kommet mange negative nyheter totalt sett den siste tiden, vil nok styrke sentralbankene i troen på at det er mer som må gjøres.

Hun legger til at om bankene nå blir mer tilbakeholdne med utlån, vil det i seg selv virke innstrammende på økonomien, mest i Europa hvor banksystemet er viktigere enn i USA når det gjelder tilgang på kreditt.

– Før uroen priset markedet inn en rentetopp i eurosonen på fire prosent på grunn av det høye inflasjonspresset og en sterk økonomi. Trøbbelet og innstramningen fra bankene har ført til at renteforventningene har falt noe tilbake.

Nå tror Haugland på en rentetopp på 3,75 prosent i eurosonen, som betyr at 75 basispunkter fortsatt gjenstår.

– Det estimatet er klart over markedsprisingen, noe estimatene våre for USA også er.

– Veldig dystert

Også i USA er samlet prisvekst på vei ned, men Haugland mener trenden i kjerneinflasjonen er urovekkende. Hun peker særlig på prisveksten på tjenester på syv prosent.

– Utenom mat og energi ligger prisveksten på 0,4 prosent fra februar til mars. Det understøtter behovet for videre renteøkning. Man når ikke inflasjonsmålet på omkring to prosent med den takten.

Haugland peker også på at nye, negative overraskelser eller ukjente sårbarheter i finanssystemet også kan få stor betydning for renteutsiktene.

– Jeg tror vi går inn i noen avgjørende uker for finansmarkedene, sier hun.

– I fravær av negative overraskelser, så er det nok duket for en reprising av rentene. Nå er prisingen preget av et veldig dystert fremtidsbilde, det kommer nok til å bli mer nyansert i fravær av dårlig nytt.

Tror på tre hevinger

– Spørsmålet er om det kanskje kommer en renteøkning til, slik Norges Bank har åpnet ganske godt for, sier Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov.

Han venter at kjerneinflasjon i Norge vil vise en årsvekst på 6,2 prosent når tallene kommer tirsdag, altså 0,1 prosentpoeng over DNBs anslag.

– Inflasjonen er en ting, men tallene vi har fått fra realøkonomien, og da tenker jeg spesielt på de siste ledighetstallene fra Nav, er også sterke, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Han viser til at ledigheten var lavere enn ventet, og tror også bnp vil reflektere en sterkere vekst enn den Norges Bank har sett for seg.

– Dette er nye bekreftelser på at økonomien og arbeidsmarkedet er sterkt, noe som forvarer renteforventningene.

Dersom kjerneinflasjonen biter seg fast, kombinert med et sterkt arbeidsmarked og solide lønnsoppgjør, tror han at Norges Bank vil heve renten til 3,75 prosent.

– Det er det en god mulighet for at det skjer. Noen av oss har det som en offisiell forventning, blant annet oss i Handelsbanken.

Gjør ikke som vi sier

Han peker på at arbeidsmarkedet har vist seg å være stabilt med ledighet på historisk lave nivåer. Samtidig overrasket boligpristallene på plussiden med en sterkere vekst enn både Norges Bank og analytikere hadde ventet. Han ser også et sprik mellom husholdningenes faktiske adferd og konsumtillittmålinger. Selv om nordmenn rapporterer om bekymring, viser det faktiske handlemønsteret at forbruket øker.

I USA ser Hov fortsatt god fart i sysselsettingen, mens lønnsveksten trender noe ned, særlig timelønnsveksten, som bidrar til en bedre balanse.

– Det ser uansett ut som markedet er forberedt på en renteøkning fra fed i mai. Det trekker litt den retningen. Men etter dette priser markedet inn rentekutt.

– Så tror du den amerikanske sentralbanken får klemt på plass en renteøkning til i mai?

– Vi får se på det. Inflasjonstallene kan bidra til å vippe det begge veier. Vi står ovenfor et tydelig vendepunkt.