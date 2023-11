Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdagens rentebeslutning var nærmest hugget i sten. Norges Bank holdt styringsrenten i ro på 4,25 prosent, akkurat som ventet. Økonomene ser mot møtet i desember for en mulig heving til. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holder fortsatt døren åpen for at renten skal videre opp før jul.