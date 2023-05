Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg forsiktig fra start på ukens første handelsdag tirsdag morgen, men deretter skulle nervøsitet og oljeprisfall prege aksjemarkedet.

Tirsdag ettermiddag falt hovedindeksen rundt 0,2 prosent før fallet eskalerte den siste halvannen timen, blant annet drevet av tungvektere som Equinor som falt 2,6 prosent. Rundt klokken 14.00 ble et fat nordsjøolje omsatt for 79 dollar, og frem til klokken 16.30 falt prisen med 3,3 prosent.

Fall på de amerikanske børsene bidro også, og hovedindeksen ble ved stengetid notert 1,5 prosent lavere enn da Børsen åpnet.

Utviklingen på Børsen kommer på starten av det som blir en hektisk uke i finansmarkedene. Klokken 11.00 tirsdag formiddag la Eurostat frem foreløpige inflasjonstall for april for eurosonen, før det er duket for tre rentebeskjeder de neste to dagene. Inflasjonen i eurosonen viste seg å være noe høyere enn ventet.

Først ut onsdag kveld norsk tid er Federal Reserve i USA, før ECB og Norges Bank følger etter på torsdag formiddag.

I rentemarkedet var det avventende stemning i morgentimene tirsdag.

Spent stemning i rentemarkedet

Den australske dollaren gjorde et hopp i etterkant av beslutningen om å heve renten med 0,25 prosentpoeng til 3,85 prosent. Ifølge Bloomberg-estimater hadde bare ni av 30 økonomer sett for seg en økning. Inflasjonen i landet på rundt syv prosent er imidlertid fortsatt for høyt, uttalte sentralbanksjef Philip Lowe, som også advarte om at det vil ta tid før prisveksten kommer seg ned mot målet.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med løpetid på to år, som er mer sensitiv for kortsiktige forventninger til renteutviklingen, lå tirsdag morgen på rundt 4,14 prosent, opp om lag 14 basispunkter siden før helgen.

Tiårsrenten lå på rundt 3,56 prosent tirsdag morgen, opp noe mindre i samme tidsperiode.

Dagen før Federal Reserve kommer med sin rentebeslutning onsdag kveld norsk tid er en renteheving på 0,25 prosentpoeng nærmest hundre prosent priset inn. Dersom det blir tilfellet vil styringsrenten i USA løftes til intervallet mellom fem og 5,25 prosent. Det er det høyeste nivået siden rett før finanskrisen.

Videre prises det i markedet inn en ørliten sannsynlighet for at det første rentekuttet vil komme allerede i november i år.

Feds rentemøte begynner tirsdag og avsluttes som normalt i morgen, onsdag kveld norsk tid. Sentralbanksjef Jerome Powell vil da legge frem den pengepolitiske komiteens siste rentebeslutning samt hva den tror om utsiktene fremover.

Mulig dobbelheving

I eurosonen legges rentebeslutningen fra ECB frem torsdag formiddag, noen timer etter at Norges Bank kommer med sin avgjørelse.

Fra ECB er det fullt priset inn en økning på 0,25 prosentpoeng, med også en liten sannsynlighet for heving på 0,5 prosentpoeng. At det blir en økning er det imidlertid ingen tvil om, ettersom inflasjonen i eurosonen stadig er på høye nivåer.

Styringsrenten i eurosonen er for øyeblikket tre prosent.

Tallene som ble lagt frem tirsdag viser at flere land i regionen fortsatt sliter med skyhøy prisvekst. Den samlede prisveksten var på syv prosent i april, mens kjerneinflasjonen var på 5,6 prosent. På forhånd var det ventet en årstakt på 6,9 prosent, ifølge Bloomberg-estimater. Kjerneinflasjonen var ventet til 5,6 prosent på årsbasis. I mars var prisveksten i regionen på 6,9 prosent på årsbasis.

Slovakia, Estland og Litauen har alle en prisvekst på over 13 prosent, mens Latvia, med en årsvekst på 15 prosent, ligger klart på toppen på årsbasis i april.

Solgt til JP Morgan

Mandag ble det også klart at kriserammede First Republic Bank tas over av JP Morgan i en transaksjon som ble banket ut av det amerikanske sikringsfondet FDIC. Banken ble som kjent fanget midt i smørøyet da det stormet som verst sektoren i mars og opplevde flere dramatiske kursfall den siste uken.

Konkursen i First Republic ble den nest største i USAs historie, kun slått av kollapsen i Washington Mutual under finanskrisen i 2008. Avtalen innebærer at JP Morgan tar over alle innskudd, til sammen 93,5 milliarder dollar, i tillegg til mesteparten av bankens eiendeler verd til sammen 229,1 milliarder dollar.

First Republic hadde håpet å forhandle frem en avtale uten å bli satt under administrasjon, men det lot seg altså ikke gjøre.

Alle budene som kom inn var med den betingelse at FDIC dekker noen av de potensielle tapene et kjøp av First Republic, muligens gjennom at FDIC tar over størsteparten av First Republics obligasjonsportefølje.

