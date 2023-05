Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag legger Støre-regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2023. Først slippes budsjettets nøkkeltall klokken 08.00, før det reviderte budsjettet i sin helhet legges frem klokken 10.45.

Da regjeringen la frem forslaget til årets statsbudsjett i oktober i fjor, la den opp til en oljepengebruk på 316,8 milliarder kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det var en nedgang på 18,3 milliarder kroner fra året før.

I det reviderte nasjonalbudsjettet legger regjeringen opp til en oljepengebruk på 372,6 milliarder kroner – en økning på 56 milliarder kroner.

Tar ut tre prosent av Oljefondet

Økningen gjør at oljepengebruken ved inngangen til budsjettåret tilsvarer tre prosent av Statens pensjonsfond utland, best kjent som Oljefondet. Dermed ligger uttaket akkurat på handlingsregelen, rettesnoren i norsk politikk som sier at uttaket over tid skal ligge på tre prosent.

Som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien øker oljepengebruken med 0,4 prosentenheter fra 2022 til 2023.

Av dette utgjør Nansen-programmet, som er et støtteprogram for Ukraina, 0,3 prosentenheter.

Økt bistand til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger utgjør 0,1 prosentenheter.

Dette betyr de ulike begrepene i nasjonalbudsjettet Arbeidsledighetsrate: Andel arbeidsledige personer i prosent av den totale arbeidsstyrken Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge: Verdien av alle varer og tjenester som blir produsert på land i Norge, minus verdien av varene og tjenestene som blir brukt til å produsere dem. Budsjettimpuls: Et mål på budsjettets virkning på etterspørselen etter varer og tjenester i økonomien. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd: Statsbudsjettets underskudd når inntekter og utgifter fra petroleumsvirksomheten holdes utenfor. Med andre ord, pengene i statsbudsjettet som hentes tas fra Oljefondet. Sysselsetting: Prosentvis økning i antall sysselsatte fra året før. Uttak fra SPU: Det prosentvise uttaket fra Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, målt i verdien ved inngangen av året som brukes i statsbudsjettet.

For lavt inflasjonsanslag

Et av tallene i budsjettet som fikk mye oppmerksomhet, var anslaget for prisvekst. Finansdepartementet anslo at prisveksten, målt ved årlig endring i konsumprisindeksen, ville ligge på 2,8 prosent i 2023. Det var lavere enn det daværende anslaget til både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå, og flere økonomer mente at anslaget var for lavt.

Regjeringen påpekte selv at prisveksten kunne bli høyere enn lagt til grunn, og det ble understreket at usikkerheten var «uvanlig stor».

Regjeringen argumenterte også for at det var viktig med et stramt budsjett for å ikke fyre opp norsk økonomi ytterligere, og dermed bidra til økt prisvekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For første gang på flere tiår så møtes vår del av verden av inflasjon. Hvis den biter seg fast på et høyt nivå, så får vi store problemer. Da må vi ta tak tidlig, og de takene er det tøffe å ta, sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NTB i forbindelse med statsbudsjettet i fjor høst.

Prisjustering

Siden den gang har inflasjonen økt videre, og den har også holdt seg på svært høye nivåer. Onsdag viste tall fra Statistisk sentralbyrå en prisvekst på 6,4 prosent på årsbasis.

I mars varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen jobbet med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023.

– Oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år, er høyere enn det som ble lagt til grunn i fjor høst. Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen, sa Vedum.

Regjeringen legger frem nye anslag for inflasjonen klokken 10.45 torsdag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.