Torsdag formiddag legger Erik Thedéen frem sin første rentebeslutning som sjef for Sveriges sentralbank, Riksbanken. Han tok over 1. januar etter at Stefan Ingves åremål løp ut i 2022.

På forhånd var det bred forventning blant økonomene og i markedet om at Riksbanken skulle heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til tre prosent.

Det ble også fasiten.

Dagens renteheving er den femte på rad fra sentralbanken i nabolandet, som kom sent i gang med den pengepolitiske innstrammingen da inflasjonen virkelig begynte å stige gjennom fjoråret. Styringsrenten i Sverige er på sitt høyeste på nesten 15 år.

Norges Bank holdt som kjent styringsrenten i ro på 2,75 prosent på møtet i januar.

Varsler ny heving

I en pressemelding skriver Riksbanken at inflasjonen er altfor høy og har fortsatt å stige. For å få ned prisveksten «innen rimelig tid» har renten derfor blitt satt opp til tre prosent nå, heter det.

Det varsles også at styringsrenten sannsynligvis vil bli hevet igjen på møtet i april.

I de ferske prognosene anslår Riksbanken en rentetopp på 3,33 prosent fra 2024, et nivå som ventes å bli opprettholdt ut prognoseperioden. Det vil si minst én renteheving til på 0,25 prosentpoeng, med mulighet for nok en tilsvarende økning senere.

Sentralbanken venter videre at inflasjonen vil falle tilbake i løpet av året, til rundt 8,6 prosent, og deretter stabilisere seg nær to prosent fra og med 2024.

– Sentralbanker over hele verden har hevet rentene for å få ned inflasjonen. Samtidig har verdensøkonomien vist seg å være forholdsvis motstandsdyktig mot stigende priser og renter. I år flates den globale konjunkturen ut, og sammen med kraftig nedgang i energipriser, vil det føre til at inflasjonen faller tydelig fremover, heter det i en pressemelding.

Riksbanken har også besluttet å trappe opp salg av svenske statsobligasjoner, til en sum på 500 millioner svenske kroner per dag, med start i april.

Mer aggressivt enn ventet

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets kaller de nye prognosene langt mer «haukete» enn ventet.

– Den nye rentebanen viser at de sikter seg inn mot en heving på enten 0,25 eller 0,5 prosentpoengi april, som var mer aggressivt enn ventet, sier Gonsholt Hov.

Sjeføkonomen tror imidlertid at det viktigste for markedet var beskjeden om salg av statsobligasjoner, som umiddelbart sendte de lange, svenske statsrentene opp og styrket svenskekronen.

– Det er liten tvil om at Riksbanken har fokus på valutakurskanalen i inflasjonsstyringen. Som det står i pressemeldingen: Dersom kronen fortsetter den svake utviklingen, blir det mer krevende å få inflasjonen ned igjen mot målet. Og, en sterkere krone ville vært ønsket i dagens situasjon. Rene ord for pengene, med andre ord. Riktignok viser de oppdaterte prognosene at Riksbanken ser for seg at kjerneinflasjonen (KPIF) vil bli liggende rundt målet fra og med neste år. Men da med en kraftigere rentedosering i forkant for å oppnå nettopp dette, sier han.

DNB Markets-økonom Oddmund Berg konstaterer de samme signalene. Han er usikker på om inflasjonen vil komme langt nok ned mot det Riksbanken ser for seg i løpet av prognoseperioden.

– Riksbanken venter nå en økning på 0,25 prosentpoeng i april og det er i tillegg stor sannsynlighet for nok en økning i juni, skriver han i en kommentar.

Mange rentehopp

Da Riksbanken la frem sin siste rentebeskjed i slutten av november i fjor, klemte den til med et hopp på 0,75 prosentpoeng. Det kom etter at sentralbanken økte styringsrenten med ett prosentpoeng i september, som er den største enkeltøkningen i nabolandet siden 1993, da inflasjonsmålet ble innført.

Riksbanken og daværende sentralbanksjef Ingves gjorde det da soleklart at pengepolitikken skal strammes inn for å få inflasjonen ned mot målet, og det ble varslet flere renteøkninger.

Om du synes prisveksten i Norge har vært ukomfortabel høy det siste året kan det nemlig ikke måle seg med situasjonen i nabolandet.

I desember steg svenske konsumpriser med 12,3 prosent på årsbasis, etter en kpi-oppgang på 11,5 prosent måneden før. Til sammenligning var prisveksten i Norge på 5,9 prosent på årsbasis i desember.

I en morgenrapport torsdag skrev SEB at tempoet i renteoppgangen trolig vil bli tatt ned etter dagens beslutning.

Meglerhuset pekte på at det mest interessante ville være hva slags signaler Riksbanken gir om veien videre. SEB tror det vil komme en økning til i april, på 0,25 prosentpoeng

