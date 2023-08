Artikkelen fortsetter under annonsen

Russlands sentralbank melder tirsdag formiddag at styringsrenten i landet settes opp fra 8,5 til 12 prosent, altså 3,5 prosentpoeng.

Rentehevingen kommer etter at den russiske rubelen svekket seg markant mot dollar mandag, noe som fikk sentralbanken til å innkalle til et krisemøte tirsdag morgen norsk tid. Opprinnelig skulle ikke sentralbanken legge frem sin neste rentebeskjed før om en måned.

Rubelen styrket seg noe etter kunngjøringen og én dollar handles nå for rundt 97 rubler.

Den russiske valutaen har svekket seg kraftig og stødig mot dollaren gjennom året, og passerte mandag morgen hundre mot én dollar for første gang siden mars i fjor, rett etter invasjonen i Ukraina.

– Avgjørelsen om å sette opp renten blir tatt for å begrense risiko knyttet til prisstabilitet, skriver Russlands sentralbank i en pressemelding.

Inflasjonen i landet var i starten av august på 4,4 prosent på årsbasis, men har vist en stigende trend de siste månedene. Det var første gang siden februar at prisveksten steg over målet på fire prosent.

Rubelen er en av de tre valutaene blant i-land som har svekket seg mest mot dollar så langt i år, med en nedgang på over 20 prosent.

Styringsrenten i Russland ble satt kraftig opp rett etter invasjonen av Ukraina i fjor, men ble satt raskt ned i månedene som fulgte. Renten har ligget på 7,5 prosent gjennom store deler av 2023, men ble satt opp med ett prosentpoeng i midten av juli.

Selv om en svekket valuta har gitt staten store inntekter i form av oljeeksport, ble det tidligere i sommer kommunisert en nødvendighet for høyere renter for å dempe inflasjonspresset. På den andre siden har en svak rubel nemlig drevet opp importkostnader og gitt russere flere og flere grunner til å flytte pengene sine utenlands.

