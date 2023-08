Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden juli i år har den norske kronen svingt rundt ti øre mot euroen og dollaren. Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken uttalte til DN i forrige uke at kronen hadde stabilisert seg i det intervallet mens valutamarkedet avventet signaler fra markedet.

Tirsdag brøt imidlertid kronen med det nå vante ti øre-intervallet. På det meste svekket kronen seg nærmere 20 øre mot dollaren og 14 øre mor euroen.

Én dollar ble handlet til 10,34 kroner mens euroen kostet 11,3 kroner.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea følger valutamarkedet tett. Når DN ringer han tirsdag ettermiddag har kronesvekkelsen avtatt til 16 øre mot dollaren.

– 16 øre er mye, men det er blitt den nye normalen for bevegelser på kronekursen. Både på godt og vondt, sier Cekov.

Banknedgraderinger

På spørsmål om hvorfor kronen har svekket seg såpas mye tirsdag, trekker seniorstrategen frem hendelsene i det amerikanske markedet.

– Aksjemarkedet virket å være litt skremt over nyhetene om Moody’s nedgraderinger, sier Cekov til DN.

Det amerikanske kredittvurderingsbyrå Moody's jekket tirsdag ned kredittvurderingen på ti mindre amerikanske banker. Samtidig opplyste byrået at det gjennomgår kredittvurderingen på ytterligere seks større banker.

Nyheten trekker ned de amerikanske storbankene Bank og America, JPMorgan Chase og Citibank mellom to og tre prosent i handelen på Wall Street tirsdag. Dagens fall kan svakt minne om bankuroen som preget den amerikanske og europeiske banksektoren i i mars, mener Cekov.

Dette kombinert med at Italias regjering tirsdag godkjente en skatt på 40 prosent på bankers netto rentemarginer for 2023, mener han har bidratt til at kronekursen trekkes ned.

– Investorene virker å være mer vare på slike nyheter nå, forklarer Nordea-strategen.

Turbulens i eiendomsmarkedet

Samtidig som det murrer i den amerikanske banksektoren, viser det kinesiske eiendomsmarkedet på ny tegn til turbulens. Også dette påvirker kronekursen negativt, mener Cekov.

I fjor høst var nyhetsbildet preget av frykt for at det kinesiske eiendomsmarkedet skulle kollapse. Kina opplevde da det største prisfallet på nye boliger på sju år. I det siste har frykten for en krise i det kinesiske eiendomsmarkedet på ny blusset opp.

Dette ble forsterket mandag da det ble kjent at den kinesiske eiendomsutvikleren Country Garden Holdings ikke klarer å betale renter på gjelden. En rekke obligasjonseiere gikk mandag ut og sa at de ikke har mottatt betalinger fra eiendomsutvikleren selv om fristen for betaling gikk ut mandag, ifølge Bloomberg.

På toppen av det hele falt spotprisen på nordsjøolje (Brent spot) med 1,5 prosent tirsdag ettermiddag. Siden den norske økonomien er så sterkt knyttet til oljenæringen, bidro også dette til en nedgang i kronekursen, forklarer Nordea-strategen.

Trolig ytterligere svekkelse

Selv om kronesvekkelsen tirsdag kommer av internasjonale forhold, mener Cekov det avgjørende blir inflasjonstallene for juli som kommer torsdag. Ender kjerneinflasjonen rundt Norges Banks anslag, vil dette trolig være dårlig nytt for kronen, mener han.

Da inflasjonstallene overrasket på oppsiden for juni fikk markedet på ny styrket i troen på at Norges Bank vil ha en mer haukete tilnærming til rentehevingene fremover. Rentemarkedet hevet blant annet rentetoppen til 4,5 prosent i slutten av juli. Dette var gode nyheter for kronen som på kort tid styrket seg over 80 øre mot dollaren.

Denne gangen venter imidlertid Cekov at kjerneinflasjonen vil ligge nærmere Norges Banks forventning om 6,3 prosent, nærmere bestemt 6,4 prosent. Det tror han vil redusere sjansen for en dobbelt renteheving senere i august.

– Blir det klart at det ikke blir en dobbeltheving i august vil kronekursen svekke seg, mener seniorstrategen.