Norges Bank vil i august kjøpe valuta for én milliard kroner på vegne av staten hver dag, fremgår det av en melding fredag. Det er uendret fra juli.

I juli ble kronesalget kuttet til én milliard kroner per dag, etter å ha vært på 1,3 milliarder kroner per dag i juni. Bortsett fra et hopp i februar har sentralbankens kronesalg blitt kuttet hver måned siden oktober i fjor.

– Jeg synes ikke dette er så overraskende. Det skal mye til for at kronesalget faller ytterligere utover høsten ettersom salget ble nedjustert en god del i første halvår, sier valutastrateg Dane Cekov i Nordea til DN.

I likhet med Cekov hadde økonomene i Handelsbanken på forhånd ventet at kronesalget ville holde seg uendret fra juli.

Kronesvekkelse

Kronekursen har tidligere reagert relativt kraftig når sentralbanken har annonsert sine valutatransaksjoner. Denne gang steg kronen omtrent syv øre mot euroen, for så å falle tilbake til to øre.

– Reaksjonen er nærmest ubetydelig, observerer Cekov.

Tidligere har kronesalgene blitt trukket frem som en av grunnene til at den norske valutaen har svekket seg betydelig mot flere av våre handelspartnere de siste månedene. Særlig mot dollar og euro har svekkelsen vært markant i år.

Etter Norges Bank slo til med en dobbel renteheving i juni, var det store svingninger i den norske kronen. I løpet av juli har kronen hatt medvind, og mandag koster én euro 11,20 kroner. For én dollar må man ut med 10,2 kroner, opp 15 øre fra tirsdag forrige uke.

– Det er nesten overraskende hvor bra det har gått for kronekursen de siste månedene, sier Cekov.

Som forklaring på den kraftige kronestyrkelsen har økonomene pekt på et særlig sterkt aksjemarked, og oljeprisen som fortsetter å stige i tråd med Opecs produksjonskutt. En ytterligere styrking er valutastrategen skeptisk til.

– Fremover ser vi flere skjær i sjøen for kronekursen. Får vi en korreksjon i aksjemarkedet, kommer vi til å få en svakere krone igjen, sier Cekov.

Oljeoverskudd

Den norske stat får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober, før det ble senket til 3,7 milliarder i november og 1,9 milliarder i desember.

Fra juni til august i 2022 lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag, før kronesalget ble økt til 3,5 milliarder i september som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.