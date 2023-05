Artikkelen fortsetter under annonsen

– Resultatene fra Rogaland speiler det som skjer innenfor energibransjen. Flere av energiprosjektene modnes og skaper aktivitet i området, sier sjeføkonom Kyrre Knudson i Sparebank 1 SR-Bank.

Hvert kvartal siden slutten av 2014 har Sparebank 1 SR-Bank tatt temperaturen blant norske bedrifter i Sør-Norge. I det ferske konjunkturbarometeret, som omfatter 600 bedrifter på tvers av bransjer og sektorer, går det frem at bedriftenes forventninger er nokså dempet – med unntak av Rogaland.

Økt prispress og flere bransjer som ikke får tatt ut kostnadsøkningene ved å øke prisen, er årsaken bak at de andre regionene ser mindre lyst på fremtiden.

– Generelt er det nokså dempede forventninger, men vi ser både i Oslo, Vestlandet, og Sørlandet at bedriftene i snitt er påvirket av det som skjer. Likevel er det store regionale forskjeller, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Han peker på at Rogaland gjør et kraftig byks i forventningene fremover – og det skyldes sterk tro på energibransjen.

Stor avstand

I undersøkelsen svarer bedriftene på spørsmål om hvordan de ser for seg de neste 12 månedene. Svarene er delt opp i kategoriene økonomisk utvikling, ansatte, omsetning, lønnsomhet, investeringer og ordrereserve. Hovedindeksen er gjennomsnittet av de seks delindikatorene.

Forrige gang avstanden var like stor mellom Rogaland og de andre regionene, var i 2014, da oljekrisen slo til og Rogaland lå langt bak resten av landet.

– Bransjen har nylig vært gjennom en periode hvor den har vært på jakt etter folk, og ikke fått tak i nok. Det er med andre ord tilstrekkelig aktivitet til at den tåler jakten på flere ansatte, og det viser igjen at man har aktivitet og tro på fremtiden, sier Knudsen.

Han mener oppgangen i oljenæringen kan forsterke lønnspresset og prisveksten.

– Vi er i en situasjon med svært lav arbeidsledighet. Det blir viktig at bransjen ikke blir en voldsom driver i lønnsvekst og sysselsetting. Med investeringsplanene og utbyggingstakten i energibransjen tyder det på at dette varer en stund, og vil forsterke seg, sier Knudsen.

Kan gi utfordringer

Bygg- og anleggsbransjen er blant dem som er mest pessimistiske til fremtiden, knyttet til at folk flest har fått strammere privatøkonomi.

Divisjonsdirektør Ronny Øvrevik hos den tekniske totalleverandøren Bravida, tror behovet for arbeidskraft kan bli utfordrende dersom oppgangen i energibransjen tar fart, og samtidig øke kostnadsutfordringene for andre bransjer i regionen.

– Oljenæringen er kjent for å betale gode lønninger, og det skaper noen forventninger til andre bedrifter. I hvert fall dersom våre beste folk blir tilbudt høyere lønn enn det vi klarer å gi, sier Øvrevik.

Ronny Øvrevik I Bravida tror behovet for arbeidskraft kan bli utfordrende dersom oppgangen i energibransjen tar fart.

Han sier situasjonen er nyansert, ettersom det i andre regioner er en større nedgang i bygg- og anleggsbransjen, men at det foreløpig går godt i Rogaland.

– Jeg tror nok at flere kanskje frykter at man mister en del folk til oljenæringen. Det er veldig opp til bedriftene selv å være attraktive ved å ta vare på ansatte og la dem føle seg som viktige, sier Øvrevik.

Forsinker det grønne skifte

Som kjent inngikk regjeringen i 2020 en midlertidig endring i skattesystemet for olje- og gassnæringen, for å bidra til ny aktivitet på norsk sokkel.

Forslagene ble skutt ned av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass på grunn av varigheten på endringene, og at den totale beskatningen faktisk øker. Senere uttalte daværende Equinor-sjef Eldar Sætre at «forslaget vil etter vår vurdering dessverre ikke gi ny aktivitet», mens Lundin-sjef Kristin Færøvik sa at «det vil gi motsatt effekt av det man ønsker».

Men ifølge Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank er det ingen tvil om at skattepakken har gitt en effekt i aktiviteten, med helt andre ringvirkninger enn bare høyere lønnsvekst og økt prisvekst.

– Dagens energisituasjon i Europa har alt utsatt det grønne skifte. Med en oppgang i energimarkedet vil det trekke ressurser som kunne blitt brukt i det grønne skifte. Vi må håpe at vi klarer å gjøre begge, sier Knudsen.