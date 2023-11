Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 4,25 prosent torsdag, men holder fast på at renten trolig blir satt opp før jul. Døren holdes imidlertid åpen for nok en pause i desember, «dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned», slik sentralbanksjef Ida Wolden Bache selv formulerer det.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 er ikke overrasket over kommunikasjonen fra Norges Bank, og sier det var akkurat denne strategien hun trodde sentralbanken ville gå for.

Hun tror ikke det blir noen flere rentehevinger.

– Jeg tror rentetoppen er nådd, men nå må Norges Bank se virkningen og bruke tid, sier hun, og viser til at vi fortsatt ikke har sett rentehevingenes fulle effekt.

Må ha flere bevis

Norges Bank legger torsdag vekt på at inflasjonen har falt fra de høyeste nivåene, men at den underliggende prisveksten fortsatt er høy. Hvorvidt det er nødvendig med enda en renteheving vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg, mener sentralbanken.

Norges Bank skriver selv torsdag at pengepolitikken nå virker innstrammende, og at de fulle virkningene av renteøkningene ennå ikke er sett.

«Komiteens vurdering er at renten trolig er nær det nivået som skal til for å få bukt med prisveksten. Det gjør at vi kan bruke litt mer tid til å vurdere om det er behov for å sette renten videre opp».

Sjeføkonom Elisabeth Holvik mener Ida Wolden Bache kunne sagt at toppen var nådd i september. Torsdag holdt hun den i ro, før hun varslet et mulig nytt hopp i desember. (Foto: Terje Bendiksby/NTB) Mer...

Holvik mener Ida Wolden Bache kunne sagt at toppen var nådd i september, men at hun måtte holde usikkerheten oppe.

– Norges Bank har moderert seg litt og sier at det avhenger av inflasjonstrenden. Selv om september-tallene var vesentlig lavere enn ventet er ett tall for lite til å vurdere om det er en svakere trend eller ikke. Derfor blir de to neste inflasjonstallene veldig viktige, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom.

Due-Andresen i Akershus holder selv en knapp på at styringsrenten heves i desember, men sier det avhenger av inflasjonstall for oktober og november. SSB slipper statistikk for prisveksten i oktober i slutten av neste uke.

– Uansett om renten har nådd toppen eller ikke sier de at det er et behov for å holde renten oppe en god stund. I rentebanen i september mente sentralbanken at 4,5 prosent var toppen og så for seg å ligge der hele neste år. Derfor er det helt prematurt å snakke om når eventuelle kutt skal inntreffe. Det er på linje med det ECB sa forrige uke og det Federal Reserve sa i går, sier Due-Andresen.

Usikkert

Økonomene i Nordea Markets mener på sin side at det er 50 prosent sannsynlighet for at renten skal videre opp i desember.

– En svakere krone gjør situasjonen mer usikker, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i en oppdatering.

Norges Bank trekker selv frem kronen som en faktor i pressemeldingen som ble sendt ut torsdag, og viser til at den svake kronen kan bidra til økt inflasjon.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen kaller pressemeldingen en «nyvinning».

– Det vi lette etter var om Norges Bank skulle stå ved ny heving på 0,25 i desember eller gå vekk fra det. Nå sier de egentlig at «hvis vi har rett og verden tar feil med tanke på inflasjonsutviklingen, så hever vi. Hvis verden har rett og vi tar feil, gjør vi ikke det», sier sjeføkonomen.

Han viser til et stort sprik blant økonomene og Norges Banks prognoser for prisveksten neste år. Andreassen tror Norges Bank vil kutte så kraftig i sine prognoser for prisveksten at den avstår fra å heve renten i desember.