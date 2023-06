Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøkelsen går under navnet «Regionalt nettverk», foretas av Norges Bank fire ganger i året, og er en slags spørreundersøkelse blant små og store bedrifter i Norge.

Undersøkelsen viser nå at bedriftene tror på bedre fremtidsutsikter enn de gjorde i vinter og i fjor høst.

– Dette forteller ikke en historie om en økonomi som er på vei utfor en nedoverbakke. Snarere tvert imot, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Bedriftene svarer på spørsmål om alt fra rekruttering til aktivitet og lønnsomhet, og undersøkelsen gir Norges Bank viktige data inn mot rentebeslutningen som kommer neste uke.

Undersøkelsen viser blant annet at bedriftene samlet sett venter en lønnsvekst på 5,4 prosent i år.

Det er høyere enn både Norges Bank har lagt til grunn og LO og NHO ble enige om etter storstreiken i vår. Det er også vesentlig høyere enn bedriftene anslo ved forrige Regionalt Nettverk-rapport i februar.

– Langt fra skråsikre

De lærde strides nå om Norges Bank kommer til å heve renten i samme takt som i vår, med 0,25 prosentpoeng, eller vende tilbake til takten vi så i fjor sommer: doble rentehevinger.

Haugland tror Wolden Bache og resten av Norges Banks rentekomité går for sistnevnte alternativ.

– La meg understreke at vi er langt fra skråsikre. Vi mener 50 basispunkter er en klok beslutning, men er usikre på om Norges Bank vil velge å skifte fot og overraske markedet med en mer aggressiv tone, sier hun.

Hun begrunner synspunktet med blant annet kronekursen, og at en dobbel renteheving vil kunne snu trenden for den vedvarende kronesvekkelsen. Snur denne vil inflasjonspresset fra kronesvekkelsen avta.

Handelsbanken Capital Markets venter også dobbel renteheving, mens Nordea Markets er i samme leir:

– Under tvil tror vi nå at Norges Bank øker renten med 50 basispunkter neste uke, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov i et notat.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank heller imidlertid mot en litt mer forsiktig tilnærming fra Norges Bank:

– Rapporten viser at det fortsatt er behov for høyere rente. Vi tror på en kvarting i juni og så en siste i august. Men her er det stor usikkerhet, og helt avhengig av økonomiske data fremover, sier han til DN.

Stort sprik mellom næringene

Samlet sett tror bedriftene at aktiviteten vil øke noe i andre kvartal, og at den vil tilta videre i tredje kvartal i år. Dette er bedre enn bedriftene ventet i forrige runde, men Norges Bank understreker at det fremdeles er variasjon mellom næringene.

Det bemerker også Kjersti Haugland.

Veksten skyldes i stor grad kraftig oppgang hos oljeleverandørene, men også moderat vekst i tjenesteytende sektor, melder Norges Bank. Industrien ser også for seg tiltagende aktivitet fremover.

I motsatt ende av spekteret tiltar fallet i bygg- og anleggssektoren, og salgsvolumet faller for varehandelen.

Også kronesvekkelsen vies oppmerksomhet: det at kronekursen er såpass svak bidrar til mer turisme og bedre konkurransekraft, mens det på den andre siden fører til økte kostnader og høyere priser, svarer bedriftene.

I sum opplever også bedriftene svakere lønnsomhet enn ved samme tid i fjor.

– Høy inflasjon over lengre tid

I forkant av Regionalt Nettverk-rapporten har det tidligere denne uken kommet tall som peker på at norsk økonomi bremser opp.



Tirsdag kom nemlig SSB med Norges bruttonasjonalprodukt for april, og tallene viste at Fastlands-Norges økonomi da krympet 0,4 prosent.

Dette var svakere enn det estimater innhentet av Bloomberg tilsa, og Handelsbanken Capital Markets slo fast at det var «helt tydelig at omslaget i norsk økonomi er her».

Nå sitter Jullum i Danske Bank med et positivt inntrykk for norsk økonomi.

– Rapporten viser at vekstutsiktene er gode, men ikke så gode at presset i økonomien øker.

I Nordea Markets lister Kjetil Olsen og Dane Cekov opp flere faktorer som trekker i retning av oppjustert rentebane fra Norges Bank:

Betydelig høyere inflasjon, norsk krone som har svekket seg om lag 3,5 prosent siden forrige pengepolitiske rapport, høyere renter i utlandet og høyere lønnsvekst enn Norges Bank selv har lagt til grunn.

– Alle de nevnte faktorene peker mot en høy inflasjon over lengre tid i Norge. Vi tror derfor at Norges Bank vil bestemme seg for å øke innsatsen og vil mest sannsynlig øke renten med 50 basispunkter og signalisere en rentetopp på over fire prosent neste uke, skriver Nordea Markets.

Torsdag ettermiddag kunngjorde den europeiske sentralbanken at den hever rentene med 0,25 prosentpoeng. Innskuddsrenten, den viktigste, er nå på 3,5 prosent. Det er det høyeste siden 2001.

